Илон Маск заявил, что недооценил людей
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Илон Маск заявил, что недооценил людей
Апрель 16 19:08 2018

Илон Маск признал, что чрезмерная автоматизация производства на автозаводе Tesla в Калифорнии оказалась одной из причин их проблем.

Предприятие Tesla считается одним из самых автоматизированных в мире. Как отмечает Маск, именно это помешало нормальному производству Model 3. У них была сложная сеть конвейерных лент, и она перестала работать, поэтому производителю пришлось ее убрать.

Маск говорит, что из-за проблем с производством у него постоянный стресс, и он часто ночует прямо на заводе. Он, как пишет faktom, пообещал, что во второй половине этого года производство Model 3 будет увеличено в три или четыре раза.

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Model 3TeslaИлон Маск
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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