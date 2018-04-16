Илон Маск заявил, что недооценил людей

Предприятие Tesla считается одним из самых автоматизированных в мире. Как отмечает Маск, именно это помешало нормальному производству Model 3. У них была сложная сеть конвейерных лент, и она перестала работать, поэтому производителю пришлось ее убрать.
Маск говорит, что из-за проблем с производством у него постоянный стресс, и он часто ночует прямо на заводе. Он, как пишет faktom, пообещал, что во второй половине этого года производство Model 3 будет увеличено в три или четыре раза.
C 2014 года www.amsrus.ru
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