Через степи и барханы к победе! 8

Бархан «Большой брат» стал первым песчаным испытанием для участников ралли-рейда «Золото Кагана».

Впрочем, плотные после таяния снегов пески практически не доставили гонщикам проблем. Прибывший сюда, на 130-й километр трассы, первым Эдуард Николаев, взял навигационную точку на песчаном склоне прямиком ходом не утруждая себя поиском комфортных траекторий. Очень скоро расправились с песчаным препятствием и другие камазовские экипажи. Антон Шибалов отметил, что благодаря тяговитому двигателю, работающему на смеси дизельного топлива и метана, на низких оборотах новый газодизельный грузовик команды проходит хаотичные астраханские дюннеты весьма уверенно.

После «Большого брата» второй большой песочницей на 342-километровом СУ были дюны Африка, добраться до которых предстояло по быстрым степным дорогам. Но отдельные участки трассы были проложены курсами по бугристым кочкарникам движение по которым всегда является непростым испытанием для грузовиков, не говоря уже о спортивной технике размером поменьше. Именно за такие ландшафты за астраханскими треками закрепился устойчивый речевой оборот “убойные”. Понятно, что у болельщиков команды присутствовали опасения насчет того, как будет себя чувствовать здесь Андрей Каргинов, участвующий в своем первом соревновании после прошлогодней травмы позвоночника. К счастью, многоопытный Каргинов, умеющий адаптироваться к разным покрытиям прошел этап ничуть не уступая в темпе своим сокомандникам. Более того, он показал лучшее время в грузовом зачете, а по итогам двух дней гонки теперь занимает второе место в абсолютном зачете.

Для штурманов день был также непростым: степь, еще не испещрённая после зимы следами машин заставляла быть внимательнее к привязкам дорожной книги. Особенно нелегко пришлось Евгению Яковлеву — штурману экипажа Эдуарда Николаева – они практически с самого старта обогнали джип Бориса Гадасина и шли по маршруту первыми.

В итоге Топ-10 результатов дня был сплошь «грузовым», в него попали только четыре представителя легкового зачета. Лучший результат у экипажа Бориса Гадасина (04:21:14), второй — Андрей Каргинов (+05:57), третий – Эдуард Николаев (+07:07), четвертый — Дмитрий Сотников (+12:54), пятый – Антон Шибалов (+20:44), далее в таблице расположились белорусские экипажи Алексея Вишневского и Сергея Вязовича из команды «МАЗСПОРТавто» с отставанием соответственно 22:38 мин. и 25:20 мин.

В генеральной классификации по итогам двух дней гонки экипажи расположены ровно в этой же последовательности.