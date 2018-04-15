В Швеции электромобили заряжаются от дороги 12

В Швеции инженеры разработали способ подзарядки электромобиля прямо во время езды.

Технология применена на новой автодороге, построенной недалеко от Стокгольма. Электромобиль, передвигающийся по такой дороге, подзаряжается энергией и ему не нужно делать остановки. Только вот для подзарядки автомобиль должен быть оснащен токоприемником.

Дорога неподалеку от Стокгольма была модернизирована. Один участок, как сообщает anonsens, оснастили специальными контактными рельсами. И если у автомобиля есть токоприемник, он будет подзаряжаться прямо во время езды. У электромобиля есть недостатки. Один из них – длительная подзарядка. Инженеры компании eRoadArlanda попытались решить эту задачу методом постройки специального участка дороги.

На текущем этапе проект запущен в тестовом режиме. Дело в том, что обеспечение электричеством одного километра дороги обходится крайне дорого. Сообщается, что на каждый километр электрифицированной дороги Швеция будет тратить один миллион евро.