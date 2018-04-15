Цены на Nissan Terra уже известны 29

Nissan анонсировала прайсы на новый рамный внедорожник Terra.

Китайские дилеры уже приступили к приему заказов на новинку. Ожидается, что до конца нынешнего года автомобиль доберется и до России.

Предполагается, что продажи нового Terra стартуют в нашей стране до конца нынешнего года. Портал «АвтоВзгляд» обратился за комментарием в представительство, однако в российском офисе Nissan информацию не подтвердили, хотя и не опровергли. Очевидно, если внедорожнику и суждено выйти на отечественный авторынок, то случится это еще не скоро.

Китайские же дилеры уже приступили к приему заказов. В Поднебесной автомобиль оценили в 169 800 юаней, то есть примерно в 1 730 000 рублей. За топовую комплектацию местным покупателям придется выложить уже как минимум 245 800 юаней — около 2,5 млн. целковых. Разумеется, если «Терра» приедет в Россию, прайсы будут другие.

Как известно, Nissan Terra построена на базе пикапа Navara последнего поколения. На первый взгляд, машины схожи и внешне. Но если рассматривать экстерьер новинки более пристально, то можно обнаружить иную оптику, перелицованный бампер и чуть видоизмененную радиаторную решетку. А вот интерьер «Терры» перекликается с салоном «Навары» во многом.

Автомобиль укомплектован абсолютно идентичной передней панелью и «приборкой» с цветным экраном, расположенным между тахометром и спидометром. Такие же центральная консоль, аналогичный блок управления климатической установкой, схожий мультимедийный центр, подстаканники и рулевое колесо.

Длина «Терры» достигает 4882 мм, ширина — 1850 мм, высота — 1835 мм, а ее колесная база — 2850 мм. Клиренс у нового японского внедорожника вполне приличный — 219 мм. Это на 1 мм больше, чем у Mitsubishi Pajero Sport, и на 6 мм меньше, нежели у Toyota Fortuner.

Ориентированный на Китай автомобиль безальтернативно оснащается 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 184 л. с. с максимальным крутящим моментом 251 Нм. Коробки передач — шестиступенчатая «механика» или семидиапазонный «автомат». А привод может быть как задний, так и полный.

Оборудование Nissan Terra включает в себя шесть подушек безопасности, камеру заднего вида, круиз-контроль, парктроники, датчик давления в шинах, двухзонный климат-контроль, а также множество систем безопасности — ABS, курсовой устойчивости, помощи при экстренном торможении, при движении в гору и другие. Покупателей наверняка порадует салон, отделанный кожей, и панорамный люк с электроприводом в крыше.

С какими силовыми агрегатами и опциями «Терра» приедет в Россию — если, конечно, вообще приедет — пока не известно.