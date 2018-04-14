В столице 5 мая пройдёт парад мотоциклистов

Ожидается, что в акции примут участие до 3 тыс. байкеров.
«Колонна в 11:30 начнет движение от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу и финиширует в 12:30 на смотровой площадке на Воробьевых горах. Сопровождать участников будут сотрудники ГИБДД», — сообщил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.
По маршруту следования колонны, как сообщает Росбалт, в Москве будут ограничивать движение транспорта, а после завершения заезда улицы снова откроют.
C 2014 года www.amsrus.ru
Only registered users can comment.