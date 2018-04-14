В столице 5 мая пройдёт парад мотоциклистов 8

В Москве 5 мая состоится ежегодный парад мотоциклистов, приуроченный к началу мотосезона в столице.

Ожидается, что в акции примут участие до 3 тыс. байкеров.

«Колонна в 11:30 начнет движение от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу и финиширует в 12:30 на смотровой площадке на Воробьевых горах. Сопровождать участников будут сотрудники ГИБДД», — сообщил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

По маршруту следования колонны, как сообщает Росбалт, в Москве будут ограничивать движение транспорта, а после завершения заезда улицы снова откроют.