В столице 5 мая пройдёт парад мотоциклистов
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В столице 5 мая пройдёт парад мотоциклистов
Апрель 14 14:06 2018

В Москве 5 мая состоится ежегодный парад мотоциклистов, приуроченный к началу мотосезона в столице.

Ожидается, что в акции примут участие до 3 тыс. байкеров.

«Колонна в 11:30 начнет движение от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу и финиширует в 12:30 на смотровой площадке на Воробьевых горах. Сопровождать участников будут сотрудники ГИБДД», — сообщил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

По маршруту следования колонны, как сообщает Росбалт, в Москве будут ограничивать движение транспорта, а после завершения заезда улицы снова откроют.

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9 маяМосквамотоциклистыпарад
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AMSRUS
AMSRUS

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