Обновлённый FAW Besturn X80 доберется до дилеров в июне 6

В июне до дилерских центров доберется обновленный кроссовер FAW Besturn X80.

Он будет предлагать с 2,0-литровым атмосферным мотором мощностью 142 л.с. Для него подготовили автоматическую и механическую трансмиссию.

FAW Besturn X80 будет предлагаться в трех комплектациях. Второй уже новой моделью, как пишет tvoe-avto, станет FAW D60, который в автосалонах можно будет купить в сентябре. Для этого кроссовера будет два мотора — 1,5 и 1,8-литровые ДВС с 120 и 129-сильной отдачей.

В конце 2018 начале 2019 года начнут предлагать FAW Besturn X40. Об этой модели пока ничего не сообщается. Цены и подробные комплектации на FAW Besturn X80, а также FAW Besturn X40 и FAW D60 станут известны ближе к старту продаж.