Mercedes-Benz создаёт конкурента Model S от Tesla

Автомобиль будет стоить около $90 000. Как пишет Bloomberg, электромобиль от Mercedes-Benz составит конкуренцию Model S от Tesla.
Как рассказал гендиректор Daimler и Mercedes-Benz Дитер Цетше, разрабатываемая модель будет иметь название Mercedes EQ S. Она войдет в список из 10 электромобилей, которые компания собирается выпустить к 2022 г.
Модель, как пишут Ведомости, будет не просто версией существующих седанов S-класса с электродвигателем, а получит новый кузов и аккумуляторы повышенной емкости.
Mercedes стал лидером в люксовом сегменте автомобилей по итогам 2017 г., обойдя по продажам BMW и Audi, отмечает Bloomberg.
C 2014 года www.amsrus.ru
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