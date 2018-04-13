Mercedes-Benz создаёт конкурента Model S от Tesla
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Mercedes-Benz создаёт конкурента Model S от Tesla
Апрель 13 11:08 2018

Mercedes-Benz разрабатывает люксовый седан S-класса с электродвигателем.

Автомобиль будет стоить около $90 000. Как пишет Bloomberg, электромобиль от Mercedes-Benz составит конкуренцию Model S от Tesla.

Как рассказал гендиректор Daimler и Mercedes-Benz Дитер Цетше, разрабатываемая модель будет иметь название Mercedes EQ S. Она войдет в список из 10 электромобилей, которые компания собирается выпустить к 2022 г.

Модель, как пишут Ведомости, будет не просто версией существующих седанов S-класса с электродвигателем, а получит новый кузов и аккумуляторы повышенной емкости.

Mercedes стал лидером в люксовом сегменте автомобилей по итогам 2017 г., обойдя по продажам BMW и Audi, отмечает Bloomberg.

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Mercedes-Benzэлектродвигатель
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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