Известны цены на новый рамник Nissan Terra 15

Nissan начала продажи своего нового рамного внедорожника Terra.

Эта модель пока доступна только на китайском рынке и там за нее запросили от 169 800 юаней, что в пересчете 1 730 000 рублей.

В самой дорогой комплектации внедорожник обойдется за 245 000 юаней или 2,5 млн рублей. Всего для покупки будет доступно 6 комплектаций модели. В основе нового японской модели лежит платформа от пикапа Navara текущего поколения. Новый внедорожник очень похож на своего донора и в дальнейшем модель может стать глобальным.

Для китайского рынка, как пишет tvoe-avto, внедорожник будет доступен только с 2,5-литровым бензиновым мотором мощностью 184 л.с. Трансмиссия для Terra в Китае будет доступна 6-ступенчатая механическая или семидиапазонный «автомат», привод задний или полный с блокировкой дифференциала.

Основными конкурентами для Nissan Terra станут внедорожники Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Fortuner и Toyota Land Cruiser Prado. Габариты Terra 4 882/1 850/1 835 мм, а расстояние между осями составит 2 850 мм. Когда модель появится за пределами КНР пока неизвестно.