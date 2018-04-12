Volkswagen выступит партнером фестиваля Alfa Future People 2018 3

Volkswagen второй год подряд выступит официальным автомобильным партнером фестиваля современной музыки и технологий Alfa Future People, который пройдет 10-12 августа 2018 года в Нижегородской области.

Помимо просмотра выступлений самых известных представителей электронной музыки и участия в многочисленных активациях, гости мероприятия также смогут познакомиться с новинками марки, среди которых – новое поколение Touareg, семиместный внедорожник Teramont и бестселлер Tiguan в исполнении Sportline.

Проходящий уже в пятый раз фестиваль Alfa Future People готовится встретить более 50.000 ценителей современной музыки и технологий будущего. Помимо выступления лучших диджеев мира на пяти сценах, на фестивале будут организованы лекторий, масштабные зоны спорта, технологий и искусства, а также парк развлечений.

В преддверии фестиваля Volkswagen запустит онлайн спецпроект, в котором каждый желающий сможет попробовать себя в качестве диджея, а также выиграть билеты на Alfa Future People 2018 и другие призы. На самом фестивале Volkswagen представит зону VWolumeUp с различными активациями и конкурсами для гостей. Каждый гость мероприятия получит возможность выиграть тест-драйв одного из автомобилей марки, которые будут представлены на мероприятии – нового Touareg, Teramont или Tiguan в версии Sportline.

Volkswagen Touareg предлагает самую широкую линейку систем-ассистентов, среди которых: система помощи водителю при движении в темное время суток Night Vision (регистрация инфракрасного излучения, исходящего от людей и животных, с помощью тепловизора), система Roadwork Lane Assist (полуавтоматическое рулевое управление и удержание автомобиля в пределах полосы, ускорение и торможение до 60 км/ч), система Front Cross Traffic Assist (помощь при пересечении перекрестков), активное управление полным приводом (повышение маневренности автомобиля), активная система компенсации кренов со стабилизаторами поперечной устойчивости на электромеханическом управлении, светодиодные матричные передние фары IQ. Light с интерактивным управлением с помощью камеры, а также проекционный дисплей Windshield Head-up Display, информация которого выводится непосредственно на лобовое стекло Touareg.

Семиместный Volkswagen Teramont – самая большая модель в линейке марки, построенная на модульной платформе MQB. Автомобиль предлагается с уникальным технологическим оснащением в сочетании с отличной динамикой и управляемостью. Уже в базовом исполнении Teramont комплектуется круиз-контролем, трехзонным климат-контролем, аудиосистемой Composition Media с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, интерфейсом App-Connect и голосовым управлением, выбором режимов вождения 4MOTION Active Control, динамическим автокорректором фар, а также электроподогревом передних сидений.

Бестселлер Volkswagen Tiguan получил специальную версию Sportline, которая оснащается эксклюзивными спортивными элементами экстерьера. Функциональное оборудование модели включает в себя эргономичные сиденья ergoActive, аудиосистему Composition Media с восьмидюймовым цветным дисплеем, камеру заднего вида, адаптивный круиз-контроль, цифровую приборную панель Active Info Display, интерфейс App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, Mirrorlink), а также систему бесключевого доступа KESSY, адаптивные светодиодные фары и задние фонари LED 3D дизайна.