Mazda CX-5 подвели тормоза 7

Mazda объявила об отзыве в России более 20 тысяч кроссоверов Mazda CX-5, сообщает официальный сайт Росстандарта.

По последним данным, причиной столь масштабной отзывной кампании стала серьезная неисправность тормозной системы автомобиля. Вызвано это нарушением герметичности чехла на заднем тормозном суппорте, что может в любой момент стать причиной «скатывания» машины со склона или горки, даже несмотря на активированный стояночный тормоз. Иными словами, есть риск самопроизвольного движения автомобиля, если он припаркован на неровной поверхности.

Уточняется, что общее количество отозванных кроссоверов Mazda CX-5 достигло 20030 единиц, проданных в нашей страны в период с ноября 2012 по сентябрь 2015 года. Каждый владелец, как сообщают Автоновости дня, будет проинформирован о необходимости посещения ближайшего дилерского центра по телефону или электронной почте.