Всё началось с Volkswagen Crafter 10

«Ручная работа» – новая программа на телеканале Discovery, рассказывающая об уникальных людях, которые, благодаря безграничному таланту и кропотливому отношению к труду, создают своими руками эксклюзивные вещи.

Идея создания проекта родилась от названия автомобиля Volkswagen Crafter, что в переводе с английского языка означает «ремесло». Автомобиль создавался, ориентируясь как на клиентов с большим бизнесом, так и на тех, кто ведет свой небольшой крафтовый бизнес, где существует потребность задействовать автомобиль с целью транспортировки грузов.

Volkswagen Crafter призван поддерживать и развивать индивидуальных предпринимателей. Он выступает инструментом для популяризации малого и частного бизнеса. Это объясняется тем, что сегодня существует тенденция формирования новой платформы для отечественного предпринимательства – мобильный бизнес, а Crafter открывает новые возможности для ее реализации.

На протяжении своей истории Россия славилась искусными мастерами, наследие и технологии которых сохранились до наших дней. В новой передаче зрители смогут увидеть, какие уникальный люди живут в нашей стране и какие неповторимые произведения искусства они способны делать своими руками. В беседах с ведущим герои программы расскажут про свой опыт и достижения, а также покажут инструменты, которые помогают им в работе – одним из таких инструментов станет коммерческий автомобиль Volkswagen Crafter.

Передача откроет публике мир людей, которые выбрали для себя особенный путь – путь ведения собственного небольшого бизнеса, где каждая мелочь и успех в целом зависят от множества деталей. Они ответственно подходят к своему делу и понимают, что для более эффективного развития им необходим не только талант и опыт, но и современное надежное транспортное средство, на которое всегда можно положиться.

Цикл программ включит 12 уникальных историй: от создания дизайна и изготовления опытных образцов малых деревянных архитектурных форм до реставрации уникальных автомобилей и мотоциклов. Передача вдохновит зрителей на реализацию собственных идей, а Volkswagen Crafter, который воплощает в себе самые совершенные технологии и инновации, приблизит людей к исполнению задуманного. Автомобиль станет надежным помощником каждому ремесленнику в создании очередного произведения искусства.

Volkswagen Crafter признан лучшим автомобилем в своем классе по нескольким критериям: