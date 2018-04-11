Всё началось с Volkswagen Crafter
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Всё началось с Volkswagen Crafter
Апрель 11 11:05 2018

«Ручная работа» – новая программа на телеканале Discovery, рассказывающая об уникальных людях, которые, благодаря безграничному таланту и кропотливому отношению к труду, создают своими руками эксклюзивные вещи.

Идея создания проекта родилась от названия автомобиля Volkswagen Crafter, что в переводе с английского языка означает «ремесло». Автомобиль создавался, ориентируясь как на клиентов с большим бизнесом, так и на тех, кто ведет свой небольшой крафтовый бизнес, где существует потребность задействовать автомобиль с целью транспортировки грузов.

Volkswagen Crafter призван поддерживать и развивать индивидуальных предпринимателей. Он выступает инструментом для популяризации малого и частного бизнеса. Это объясняется тем, что сегодня существует тенденция формирования новой платформы для отечественного предпринимательства – мобильный бизнес, а Crafter открывает новые возможности для ее реализации.

На протяжении своей истории Россия славилась искусными мастерами, наследие и технологии которых сохранились до наших дней. В новой передаче зрители смогут увидеть, какие уникальный люди живут в нашей стране и какие неповторимые произведения искусства они способны делать своими руками. В беседах с ведущим герои программы расскажут про свой опыт и достижения, а также покажут инструменты, которые помогают им в работе – одним из таких инструментов станет коммерческий автомобиль Volkswagen Crafter.

Передача откроет публике мир людей, которые выбрали для себя особенный путь – путь ведения собственного небольшого бизнеса, где каждая мелочь и успех в целом зависят от множества деталей. Они ответственно подходят к своему делу и понимают, что для более эффективного развития им необходим не только талант и опыт, но и современное надежное транспортное средство, на которое всегда можно положиться.

Цикл программ включит 12 уникальных историй: от создания дизайна и изготовления опытных образцов малых деревянных архитектурных форм до реставрации уникальных автомобилей и мотоциклов. Передача вдохновит зрителей на реализацию собственных идей, а Volkswagen Crafter, который воплощает в себе самые совершенные технологии и инновации, приблизит людей к исполнению задуманного. Автомобиль станет надежным помощником каждому ремесленнику в создании очередного произведения искусства.

Volkswagen Crafter признан лучшим автомобилем в своем классе по нескольким критериям:

  • Для перевозки грузов (самая большая высота грузового отделения – до 2196 мм, максимальный показатель грузоподъемности среди автомобилей данного класса с передним приводом, рекордный объем грузового отделения – до 18, 4 м3);
  • Доступны комплектации с полным приводом 4Motion;
  • Высочайшая экономическая эффективность;
  • Лучший в вопросах безопасности;
  • Лучший для работы в стесненных городских условиях;
  • Самое удобное рабочее место водителя;
  • Лучшее коммуникационные возможности.

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CrafterDiscoveryVolkswagen
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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