Интерьер Genesis GV80 показали без камуфляжа

Интерьер Genesis GV80 – первого кроссовера корейского премиум-бренда Genesis, впервые показали без камуфляжа. Свежие шпионские фотографии будущего конкурента BMW X5 и Mercedes-Benz GLE появились на корейском форуме BobaeDream

Судя по снимкам, новый Genesis G80 получит двухспицевый руль с металлической вставкой, заимствованный у родственного седана G80; вытянутый по горизонтали дисплей мультимедии и оригинальные вентиляционные дефлекторы, простирающиеся по всей ширине передней панели.

По данным «Автоновости дня», аналоговая «приборка» в данном случае не должна смущать – скорее всего, в объектив попал «домашний» вариант модели с упрощенным оснащением, тогда как экспортные машины обязательно получат цифровую панель приборов. Блок управления климатом выполнен в виде дисплея с двумя «крутилками» для регулировки температуры, а традиционный для седанов Genesis селектор управления автоматической трансмиссией уступил место шайбе.

Характеристики Genesis GV80 пока не раскрыты. Известно лишь, что в моторную гамму кроссовера точно войдут 2,5- и 3,5-литровый бензиновые турбомоторы на 280 и 380 сил, а также рядный 3,0-литровый 280-сильный дизель. Пару им составит безальтернативный восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.