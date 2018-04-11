Volvo XC40: пора покупать! 13

Volvo Car Russia сообщает о старте приёма заказов на новый компактный кроссовер Volvo XC40.

Рекомендованные розничные цены начинаются от 2 160 000 руб. за переднеприводный автомобиль с дизельным двигателем D3 мощностью 150 л.с. и автоматической трансмиссией. Обладатель титула «Европейский автомобиль года 2018» появится в дилерских центрах Volvo в России, Белоруссии и Казахстане в июне текущего года.

Volvo XC40 впервые был представлен в сентябре 2017 года в Милане и фактически совершил переворот в классе премиальных компактных кроссоверов: других автомобилей с подобным уровнем оснащения в сегменте нет.

В своем сегменте новый компактный кроссовер задает абсолютно новые стандарты дизайна, возможностей подключения и технологий. XC40 задумывался как свежий, креативный, неподражаемый участник модельной линейки Volvo, который подчеркивал бы харизматичную личность водителя, — ровно таким он и получился. При разработке интерьера XC40 был выбран радикально новый подход к вопросу хранения вещей в автомобиле. Максимально использовано пространство в дверях, появились отдельное место для хранения телефонов (в том числе и с возможностью беспроводной зарядки), крючки для небольших сумок и даже съемная ёмкость для мусора между передними сиденьями.

Системы безопасности и помощи водителю на XC40 включают Pilot Assist, City Safety, систему предотвращения съезда с дороги, Cross Traffic Alert — технологию предупреждения о транспортных средствах, движущихся в поперечном направлении, с функцией автоматического торможения, а также систему визуальной помощи при парковке 360º с камерой кругового обзора. Такого набора технологий не может предложить ни один конкурент в сегменте компактных премиальных кроссоверов.

«С точки зрения технических решений XC40 — это признанная безопасность наряду с инновационными возможностями подключения и развлечения, уже зарекомендовавшими себя на моделях 90-й и 60-й серий. Органично ли все эти преимущества Volvo воплотились на новой компактной платформе? Ответ очевиден: перед нами автомобиль, который впервые в истории Volvo стал обладателем премии «Европейский автомобиль года 2018»», — говорит Майкл Мальмстен, президент Volvo Car Russia.

В сентябре 2017 г. в Милане вместе с XC40 был представлен и совершенно новый формат владения автомобилем — сервис премиальной подписки Care by Volvo с фиксированной абонентской платой за пользование машиной. Подписка на автомобиль Care by Volvo пока не будет доступна в России.