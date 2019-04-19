MAN назван лучшим брендом для перевозок по версии журнала “Logistik heute”

В рамках праздничной ночи Award Night в Берлине отраслевой журнал Logistik heute («Логистика сегодня») и Федеральный союз логистики (BVL) определяли победителей в области логистики в одиннадцати категориях.

В категории грузовых автомобилей победителем в восьми номинациях была названа компания MAN. Церемония награждения состоялась в представительстве Bertelsmann в Берлине.

Проф. д-р Томас Виммер (Thomas Wimmer), председатель правления BVL, Берт Бранденбург (Bert Brandenburg), генеральный директор издательства HUSS, и Маттиас Пирингер (Matthias Pieringer), главный редактор журнала Logistik heute, вручили почетную награду Хольгеру Манделю, председателю правления MAN Truck & Bus Deutschland.

За право носить звание лучшего логистического бренда 2019 года боролись 200 компаний в 11 категориях. Эти категории охватывают многие значимые сферы логистики — консультантов и застройщиков складской недвижимости, грузовой транспорт, в том числе вилочные погрузчики и автомобили для курьерской доставки, контейнеры, ИТ для управления транспортом, аэропорты, а также логистические услуги для автомобильного, морского и воздушного транспорта.

Специальный независимый комитет под руководством проф. д-ра Кристиана Килле (Christian Kille), эксперта в области логистики из университета Вюрцбург-Швайнфурт (Würzburg‑Schweinfurt), отобрал 200 брендов для участия в конкурсе.

Победители определились в результате голосования читателей и специалистов.