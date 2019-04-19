MAN назван лучшим брендом для перевозок по версии журнала “Logistik heute”

В категории грузовых автомобилей победителем в восьми номинациях была названа компания MAN. Церемония награждения состоялась в представительстве Bertelsmann в Берлине.
Проф. д-р Томас Виммер (Thomas Wimmer), председатель правления BVL, Берт Бранденбург (Bert Brandenburg), генеральный директор издательства HUSS, и Маттиас Пирингер (Matthias Pieringer), главный редактор журнала Logistik heute, вручили почетную награду Хольгеру Манделю, председателю правления MAN Truck & Bus Deutschland.
За право носить звание лучшего логистического бренда 2019 года боролись 200 компаний в 11 категориях. Эти категории охватывают многие значимые сферы логистики — консультантов и застройщиков складской недвижимости, грузовой транспорт, в том числе вилочные погрузчики и автомобили для курьерской доставки, контейнеры, ИТ для управления транспортом, аэропорты, а также логистические услуги для автомобильного, морского и воздушного транспорта.
Специальный независимый комитет под руководством проф. д-ра Кристиана Килле (Christian Kille), эксперта в области логистики из университета Вюрцбург-Швайнфурт (Würzburg‑Schweinfurt), отобрал 200 брендов для участия в конкурсе.
Победители определились в результате голосования читателей и специалистов.
Победители из MAN с наградой лучшему логистическому бренду 2019 года в категории грузовых автомобилей. Слева направо: Кристофер Кунстманн (Christopher Kunstmann), коммерческий директор, Кристоф Хубер (Christoph Huber), руководитель подразделения продаж грузовых автомобилей и фургонов, Хольгер Мандель (Holger Mandel), председатель правления (все —представители MAN Truck & Bus Deutschland).
«Мы в MAN очень гордимся тем, что стали лучшим логистическим брендом 2019 года в категории “Грузовые автомобили”. Спасибо читателям и экспертам, назвавшим нас победителями. Но прежде всего я хотел бы поблагодарить коллег и сотрудников MAN, которые проявили всю свою вовлеченность и клиентоориентированность, способствуя появлению и укреплению симпатии, что в конечном итоге оказало положительное влияние на результаты выборов», — сказал Хольгер Мандель, председатель правления MAN Truck & Bus Deutschland.
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