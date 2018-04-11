УАЗ представил экспедиционный «Патриот» 7

Ульяновский автомобильный завод представляет новую экспедиционную спецверсию УАЗ Патриот, которую отличает богатый набор сертифицированного внедорожного оборудования.

Стоимость экспедиционной спецверсии УАЗ Патриот составит 1 039 990 рублей. УАЗ Патриот является универсальным внедорожником, который с уверенностью покоряет бездорожье. Поскольку среди поклонников УАЗ Патриот наблюдался большой спрос на специально подготовленный автомобиль, в 2017 году УАЗ первым из автопроизводителей на российском рынке сертифицировал автомобиль со специальными внедорожными аксессуарами – лебедкой «Спрут 9000 Спорт» и защитой рулевых тяг. Важные для покорения бездорожья обновления вошли в пакет «Off-Road».

Новая экспедиционная спецверсия является следующим шагом развития внедорожного направления. Подготовленный УАЗ Патриот оснащается еще большим количеством аксессуаров, необходимых для путешествий и экспедиций. Из внедорожного арсенала, помимо пакета «Off-Road», в нее входят резина BF Goodrich All-Terrain, экспедиционный багажник, лестница на задней двери, тягово-сцепное устройство, блокировка дифференциала заднего моста и защита порогов. Всё дополнительное оборудование сертифицировано и устанавливается на Ульяновском автомобильном заводе в процессе производства.

Автомобиль оснащён набором комфортных опций, таких как кондиционер, мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном с установленной навигационной системой карт России, Белоруссии, Казахстана и Украины, а также дополнительным отопителем салона.

Кроме того, УАЗ Патриот в экспедиционной спецверсии будет доступен в двух эксклюзивных, абсолютно новых цветах: оранжевом и зеленом.

В качестве дополнительной идентификации экспедиционной спецверсии разработан специальный шильдик, расположенный на левой двери автомобиля, который является отличительной чертой данного автомобиля.

Экспедиционная специальная версия знаменует собой первый шаг в появлении линейки автомобилей специально подготовленных для активного образа жизни. В течение года будут выпущены дополнительные внедорожные спецверсии УАЗ.

Экспедиционная спецверсия уже открыта для заказа у официальных дилеров УАЗ на территории России и СНГ, а в продажу подготовленный внедорожник поступит к концу мая.