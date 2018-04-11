Держись, LADA! 12

Вы слышали когда-нибудь о марке Khazar? Нет? А она есть!

Речь идет о машинах, выпущенных на совместном предприятии иранского автостроителя IKCO с азербайджанской компанией Azeurocar. Автомобили по цене от 475 500 рублей берут курс на Россию.

Производство седанов Khazar стартовало в Нефтчале — 20% собранных на азербайджанском заводе авто будут отправлены на экспорт. В частности, в Россию. Первоначальный объем производства — 10 000 единиц в год.

На местном рынке автомобиль оценивается от 14 000 до 20 000 манатов. Иными словами, как пишет Автовзгляд, самая дорогая азербайджанская иномарка родом из Ирана обойдется будущим владельцам в 680 000 рублей.

Любопытно, что иранская компания IKCO недавно подписала соглашение о выпуске своих машин с белорусским заводом «Юнисон», откуда также планирует поставлять авто на российский рынок.

Речь идет о седане, созданном на базе старого Peugeot 405, который комплектуется 1,6-литровым бензиновым двигателем и «механикой». Похоже, скоро у народной LADA появится сильный конкурент.