Hyundai получила двойную награду от Red Dot Awards 5

Hyundai отмечена двумя наградами Red Dot Design Award, одной из самых знаменитых международных премий в области дизайна и инноваций.

NEXO, автомобиль Hyundai на топливных элементах, и субкомпактный кроссовер Kona стали победителями в категории «Автомобили и мотоциклы». Модель Kona получила награду за выдающийся дизайн и инновации в номинации «Кроссоверы/внедорожники», а Hyundai NEXO стал лучшим в своей подкатегории.

Участников оценивали по ряду критериев, включая функциональность, инновационность и качество продукта c точки зрения внешнего вида и практических возможностей.

Будучи первым кроссовером на водородных топливных элементах, Hyundai NEXO задает новые стандарты транспорта будущего и является ярким и технологичным автомобилем Hyundai. Расчетный запас хода NEXO составляет 596 км, что на 169 км больше, чем у его предшественника Tucson FCEV. Инновационный кроссовер Kona отличает изящный дизайн, просторный салон и линейка мощных двигателей.

Получение авторитетной награды Red Dot Design Award пятый год подряд свидетельствует о стремлении компании выпускать автомобили с уникальным и постоянно развивающимся дизайном. Результаты 2018 года продолжают череду побед прошлых лет.

В состав авторитетного жюри Red Dot Design Award входят известные дизайнеры, профессоры и журналисты, а сама награда является одной из самых престижных премий в области дизайна во всем мире. В 2018 году жюри рассмотрело заявки из 59 стран.