Mercedes-Benz из Подмосковья: уже почти реальности 11

Первый автомобиль Mercedes-Benz сойдет с конвейера нового подмосковного завода Daimler AG в первом квартале следующего года.

Об этом заявил заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов. Строительство предприятия Daimler AG в Солнечногорском районе Подмосковья стартовало в июне 2017-го. Штутгартцы инвестировали в этот проект порядка 15 млрд. рублей, и это только на первом этапе. Вероятно, итоговая сумма вложений будет в разы больше.

– В настоящий момент проект в активной стадии реализации. В Солнечногорском районе завод строится, общестроительные работы по корпусам уже завершены, идет стадия внутренней отделки, летом будет завоз оборудования. Ожидается, что к концу первого квартала следующего года промышленная продукция уже сойдет с конвейера, — приводит слова Вадима Хромова агентство RNS.

По словам замминистра инвестиций и инноваций Московской области, даймлеровское предприятие даст как минимум тысячу рабочих мест. А со временем, как сообщает Автовзгляд, количество сотрудников завода может увеличиться и до 1500 человек.

Как ожидается, на новом предприятии наладят производство автомобилей E-класса, а также пользующихся у россиян высоким спросом кроссоверов GLC, GLE и GLS. Не исключено, что позже перечень выпускаемых в Подмосковье «Мерседесов» расширится.