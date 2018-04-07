Специальная серия кроссоверов CHERY 4

В официальных дилерских центрах доступны для заказов кроссоверы CHERY TIGGO 3 LIMITED, выпущенные ограниченным тиражом в 100 единиц.

Автомобиль получил двухцветную контрастную окраску кузова — основной цвет белый, с черным покрытием крыши и зеркал заднего вида. Чёрный также контрастирует внизу на переднем бампере и двери багажника.

Лимитированная версия CHERY TIGGO 3 доступна только в комплектации Luxury. В список оснащения входит: хромированные литые диски, передние фары проекционного типа (линзованные), противотуманные фары с функцией подсветки поворотов, электрическая регулировка угла светового потока передних фар, наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой, повторителями поворотов и подогревом, иммобилайзер, задние датчики парковки, антиблокировочная система тормозов (ABS), электронная система распределения тормозных усилий (EBD), подушки безопасности водителя и переднего пассажира, круиз-контроль, электростеклоподъемники передних и задних дверей, обогрев передних сидений, которые выполнены из комбинированных материалов экокожа и ткань, кондиционер, крепления для детского сиденья ISOFIX, многофункциональное рулевое колесо и инновационная мультимедийная система CLOUDRIVE.

Стоимость CHERY TIGGO 3 LIMITED в комплектации Luxury 2018 г.в. c механической коробкой передач 779 900 рублей, на вариаторе — 829 900 рублей. Стоимость указана с учётом максимальных выгод при приобретении автомобиля по кредитной программе CHERY «Семейный автомобиль» и TRADE-IN.