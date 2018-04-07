Новый краш-тест — новые проблемы безопасности 10

Американский институт дорожной безопасности IIHS провел краш-тесты популярных кроссоверов.

В краш-тестах приняли участие Chevrolet Equinox, GMC Terrain, BMW X1, Jeep Compass, Mitsubishi Outlander, Ford Escape и Mitsubishi Outlander Sport. За исключением первых двух кроссоверов производства General Motors, все остальные автомобили продаются и в России, причем последние два известны под именами Ford Kuga и Mitsubishi ASX.

По результатам краш-тестов лучшие показатели по безопасности пассажира и водителя продемонстрировали BMW X1 и Mitsubishi Outlander, в то время как остальные кроссоверы получили хоть и удовлетворительные оценки, но эксперты отметили, что риск получить травмы ног пассажиру и водителю несколько выше.

А вот Mitsubishi Outlander Sport/ASX и Ford Escape/Kuga экспертов разочаровали. С недавних пор IIHS ввел специальный тест — удар автомобиля о специальный барьер со стороны пассажира. Выяснилось, что при таком столкновении у этих двух кроссоверов не срабатывают боковые занавески.

Кроме того, как сообщает auto.mail.ru, деформация салона со стороны пассажира значительно превышает допустимые нормы, что может привести к тяжелым травмам тазобедренного сустава! И «Форд» не смог оставить ситуацию без внимания.

Старший инженер-исследователь IIHS Бекки Мюллер признает, что результаты тестов очень её удивили. По словам Мюллер, за столько лет исследований она впервые видит, чтобы не раскрылись боковые занавески, и выражает серьезную озабоченность безопасностью пассажиров.

При этом Мюллер подчеркивает, что когда IIHS принял решение проводить подобный краш-тест, это было правильным шагом, позволившим выявить серьёзные проблемы по части безопасности у популярных моделей. (Стоит отметить, что Ford Escape/Kuga весьма популярен и в США, и в России).