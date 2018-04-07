Круговорот энергии: от здания к электрокару и обратно 4

Mitsubishi Motors, Hitachi и ENGIE исследуют возможность использования аккумуляторных батарей электромобилей в качестве возобновляемых хранилищ энергии для офисных зданий.

В рамках проекта консорциум продемонстрировал подключение первого зарядного устройства типа V2X к офисному зданию ENGIE, расположенному в г. Зандам (Нидерланды).

Разработанное Hitachi инновационное зарядное устройство V2X стало первым устройством подобного типа, способным не только подзаряжать электромобиль, но и отдавать энергию обратно зданию/электросети в режимах «кВт», «ΔкВт», «кВтч» и «VAR». Более того, система позволяет подключать солнечные панели и внешнее хранилище энергии непосредственно к устройству, обеспечивая гораздо более высокую эффективность электросети здания.

75 % выбросов СО2 компании-поставщика электроэнергии приходятся на здания и транспорт, при этом технология «автомобиль-здание» (V2B) может сыграть важнейшую роль в снижении выбросов углекислого газа по всему миру, помогая компаниям сократить затраты на энергоснабжение зданий.

Объединив соответствующие наработки, компании Mitsubishi Motors, ENGIE и Hitachi разработали проект инновационной зарядной станции типа «автомобиль-здание» (V2B), которая может стать первым шагом в создании более интеллектуальных и эффективных систем управления электропитанием зданий.

Зарядное устройство V2X подключается к сети электропитания здания. В момент, когда солнечной энергии генерируется больше, чем нужно, избыточная энергия сохраняется в батарее электромобиля. По мере надобности эта энергия может быть передана обратно в сеть здания. Таким образом, батарея автомобиля выступает в качестве хранилища энергии, а также выполняет функции аварийного источника питания.

В рамках совместного проекта компании объединили свои наработки в следующих сферах:

компания Hitachi разработала зарядное устройство V2X, обеспечивающее двустороннюю передачу энергии между батареей электромобиля и зданием или электрической сетью. А также технологию интеграции энергии между автомобилем и зданием или между автомобилем и электрической сетью.

ENGIE проектирует «умное» здание Smart Building, подключая батарею электромобиля к сети электропитания здания через зарядное устройство V2X, а также объединяя его с солнечными панелями или другими возобновляемыми источниками энергии, имеющимися в сети.

Mitsubishi Motors предоставила для проекта гибридный автомобиль Outlander PHEV. Он выполняет функцию центра сохранения энергии, который энергосистемы здания могут использовать в качестве стабильного источника возобновляемой энергии.

На следующем этапе реализации проекта консорциум намерен исследовать совместное использование электромобилей, энергии из возобновляемых источников и систем управления электропитанием зданий (BEMS), которое поможет сделать здания энергетически нейтральными. Это позволит создавать интеллектуальные и более эффективные микросети, способные взаимодействовать с системами BEMS. Использование доступной энергии наиболее рациональным образом приведет к сокращению выбросов и снижению затрат на энергоснабжение.

Описывая преимущества применения цифровых технологий управления энергией, директор по цифровым технологиям Hitachi Europe Рам Рамачандер (Ram Ramachander) заявил: «Этот проект показывает, как цифровые технологии и разработки для Интернета способны помочь клиентам превратить здания в энергетически нейтральные, повысить их энергоэффективность и снизить затраты на энергоснабжение благодаря оптимизации инфраструктуры для зарядки электромобилей. Кроме этого, наша технология позволит создавать новые бизнес-возможности в цепочке добавленной стоимости электромобиля, включая использование технологии «автомобиль–сеть», которая обеспечивает гибкость распределения энергии».

Комментируя амбициозные планы консорциума, директор по производству ENGIE Services Netherlands Ханс Боот (Hans Boot) отметил: «Этот проект представляет собой прекрасную демонстрацию высокой эффективности технологии хранения энергии. V2X Charger не просто знакомое нам «умное» зарядное устройство, а фактически первое «интеллектуальное сетевое зарядное устройство». Мы планируем предложить эту систему компаниям, стремящимся сделать следующий шаг в направлении полной энергетической нейтральности».

Обсуждая растущую роль электромобилей в развитии «умных» городов, вице-президент Mitsubishi Motors Венсан Кобэ (Vincent Cobee) добавил: «Этот демонстрационный проект поможет создать новое решение по энергоснабжению и созданию энергоэффективных, «умных» зданий с минимальным уровнем выбросов. Мы намерены показать, что электромобили и гибридные автомобили с возможностью подзарядки (PHEV) могут стать важнейшим компонентом городской энергетики будущего».