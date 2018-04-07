Круговорот энергии: от здания к электрокару и обратно

В рамках проекта консорциум продемонстрировал подключение первого зарядного устройства типа V2X к офисному зданию ENGIE, расположенному в г. Зандам (Нидерланды).
Разработанное Hitachi инновационное зарядное устройство V2X стало первым устройством подобного типа, способным не только подзаряжать электромобиль, но и отдавать энергию обратно зданию/электросети в режимах «кВт», «ΔкВт», «кВтч» и «VAR». Более того, система позволяет подключать солнечные панели и внешнее хранилище энергии непосредственно к устройству, обеспечивая гораздо более высокую эффективность электросети здания.
75 % выбросов СО2 компании-поставщика электроэнергии приходятся на здания и транспорт, при этом технология «автомобиль-здание» (V2B) может сыграть важнейшую роль в снижении выбросов углекислого газа по всему миру, помогая компаниям сократить затраты на энергоснабжение зданий.
Объединив соответствующие наработки, компании Mitsubishi Motors, ENGIE и Hitachi разработали проект инновационной зарядной станции типа «автомобиль-здание» (V2B), которая может стать первым шагом в создании более интеллектуальных и эффективных систем управления электропитанием зданий.
Зарядное устройство V2X подключается к сети электропитания здания. В момент, когда солнечной энергии генерируется больше, чем нужно, избыточная энергия сохраняется в батарее электромобиля. По мере надобности эта энергия может быть передана обратно в сеть здания. Таким образом, батарея автомобиля выступает в качестве хранилища энергии, а также выполняет функции аварийного источника питания.
В рамках совместного проекта компании объединили свои наработки в следующих сферах:
На следующем этапе реализации проекта консорциум намерен исследовать совместное использование электромобилей, энергии из возобновляемых источников и систем управления электропитанием зданий (BEMS), которое поможет сделать здания энергетически нейтральными. Это позволит создавать интеллектуальные и более эффективные микросети, способные взаимодействовать с системами BEMS. Использование доступной энергии наиболее рациональным образом приведет к сокращению выбросов и снижению затрат на энергоснабжение.
Описывая преимущества применения цифровых технологий управления энергией, директор по цифровым технологиям Hitachi Europe Рам Рамачандер (Ram Ramachander) заявил: «Этот проект показывает, как цифровые технологии и разработки для Интернета способны помочь клиентам превратить здания в энергетически нейтральные, повысить их энергоэффективность и снизить затраты на энергоснабжение благодаря оптимизации инфраструктуры для зарядки электромобилей. Кроме этого, наша технология позволит создавать новые бизнес-возможности в цепочке добавленной стоимости электромобиля, включая использование технологии «автомобиль–сеть», которая обеспечивает гибкость распределения энергии».
Комментируя амбициозные планы консорциума, директор по производству ENGIE Services Netherlands Ханс Боот (Hans Boot) отметил: «Этот проект представляет собой прекрасную демонстрацию высокой эффективности технологии хранения энергии. V2X Charger не просто знакомое нам «умное» зарядное устройство, а фактически первое «интеллектуальное сетевое зарядное устройство». Мы планируем предложить эту систему компаниям, стремящимся сделать следующий шаг в направлении полной энергетической нейтральности».
Обсуждая растущую роль электромобилей в развитии «умных» городов, вице-президент Mitsubishi Motors Венсан Кобэ (Vincent Cobee) добавил: «Этот демонстрационный проект поможет создать новое решение по энергоснабжению и созданию энергоэффективных, «умных» зданий с минимальным уровнем выбросов. Мы намерены показать, что электромобили и гибридные автомобили с возможностью подзарядки (PHEV) могут стать важнейшим компонентом городской энергетики будущего».
C 2014 года www.amsrus.ru
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