Jaguar меняет название
5

Jaguar меняет название
Апрель 06 21:02 2018

Jaguar поменяла название модификаций F-Type, приурочив смену наименований к обновлению спорткара.

Автомобиль 2019 модельного года получил в базовой комплектации систему распределения крутящего момента и доработанную мультимедийную систему с десятидюймовым сенсорным экраном, а также безрамочное зеркало заднего вида в салоне.

Обновлённые модели, как сообщает Коммерсант, получили новые индексы, в которых зашифрована мощность модели: 300-сильный F-Type P300, 340-сильный F-Type P340 и 380-сильный F-Type P380. 550-сильный F-Type R и 575-сильный F-Type SVR сохранили прежние названия.

На тему:
  Article "tagged" as:
F-typeJaguarспорткар
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

HAVAL назвала цены на обновленный внедорожник H5

HAVAL назвала цены на обновленный внедорожник H5 0

В Мурманской области начала рушиться дорога

В Мурманской области начала рушиться дорога 9

Премьера семиместного кроссовера Volkswagen состоится уже осенью

Премьера семиместного кроссовера Volkswagen состоится уже осенью 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.