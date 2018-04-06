Jaguar меняет название 5

Jaguar поменяла название модификаций F-Type, приурочив смену наименований к обновлению спорткара.

Автомобиль 2019 модельного года получил в базовой комплектации систему распределения крутящего момента и доработанную мультимедийную систему с десятидюймовым сенсорным экраном, а также безрамочное зеркало заднего вида в салоне.

Обновлённые модели, как сообщает Коммерсант, получили новые индексы, в которых зашифрована мощность модели: 300-сильный F-Type P300, 340-сильный F-Type P340 и 380-сильный F-Type P380. 550-сильный F-Type R и 575-сильный F-Type SVR сохранили прежние названия.