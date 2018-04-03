Дудь начал сотрудничать с Hyundai и пересел на Santa Fe
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Дудь начал сотрудничать с Hyundai и пересел на Santa Fe
Апрель 03 14:07 2018

Юрий Дудь, главный редактор издания Sports.ru, автор и ведущий шоу на YouTube-канале «вДудь», стал официальным амбассадором бренда Hyundai в России.

Являясь талантливым и ярким профессионалом, журналистом и блогером, создающим интересный высококачественный контент, Юрий Дудь как нельзя более соответствует задачам продвижения бренда в России.

Журналист пояснил, что сотрудничество с корейским автобрендом не случайно: «Я пересел на Hyundai, и это осознанный и приятный выбор. Уже больше месяца я передвигаюсь на дизельном Santa Fe, и как минимум одну важную проверку он прошел. Два важных пассажира на заднем сидении, четыре чемодана и – самое главное — гигантский чехол для двух сноубордов и оборудования поместились туда вообще без труда. Еще никогда мне не было так легко добираться в Красную Поляну. Hyundai полностью отвечает моим представлениям о том, каким должен быть современный автомобиль: безопасный, комфортный и технологичный. При этом у Hyundai получается совмещать две трудно сочетаемые категории – инновации и доступность».

Первый совместный проект Юрий Дудь и Hyundai организуют во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™, официальным партнером которого является компания Hyundai Motor.

«Летом нас ждет грандиозный движ, и вместе с Hyundai мы планируем сделать пару отличных историй, связанных с футболом», — прокомментировал Юрий Дудь.

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  Article "tagged" as:
HyundaiSanta FeЮрий Дудь
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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1 Comment

  1. Valery Volkov
    Апрель 03, 17:19 #1 Valery Volkov

    когда-то В.Соловьёв начинал так зарабатывать…😀

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