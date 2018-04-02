В США под отзыв попадут 1730 седанов Toyota Camry 17

Toyota устроила в США отзывную кампанию для седанов Camry нового поколения. И причина такого отзыва оказалась весьма неожиданная.

Всего в США под отзыв попадут 1730 седанов Toyota Camry 2018 модельного года. Причина отзыва — в установке на моторы поршней большего диаметра, чем нужно, пишет Carscoops. Сообщается, что такой сбой при установке деталей произошел во время сборки автомобилей.

Естественно, установка более крупных поршней ничего хорошего мотору и владельцу не сулит. Отмечается, что двигатели с такими поршнями работают грубее, могут дымить и генерировать ненормальный звук работы.

Также, как пишут Автовести, возможны появления на панели приборов сигналов неисправностей и заметное падение мощности двигателей. А в крайних случаях двигатель и вовсе может заглохнуть на ходу, что уже чревато аварией.

Всех владельцев попадающих под отзыв машин оповестят об этом до конца мая. И если на проверяемых машинах будут обнаружены «неправильные» поршни, дилеры Toyota бесплатно заменят двигатель целиком.