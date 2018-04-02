Nissan отзывает в России 447 автомобилей Infiniti Q30 и QX30
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Nissan отзывает в России 447 автомобилей Infiniti Q30 и QX30
Апрель 02 17:09 2018

Nissan отзывает в России 447 автомобилей бренда Infiniti модели Q30/QX30, выпущенных по 19 июля 2017 года.

Об этом сообщил Росстандарт. Причина отзыва в проводке рулевой колонки автомобиля, имеющей только один провод на «массу». В случае его повреждения на приборной панели загорится индикатор неисправности подушки безопасности.

«В некоторых, исключительных случаях может произойти разряд статического электричества через электрические цепи подушки безопасности, — предупреждает Росстандарт. — В наихудшем случае этого заряда может быть достаточно для непреднамеренного срабатывания подушки безопасности водителя».

На указанных транспортных средствах, как передает ТАСС, будет произведен ремонт рулевой колонки всех потенциально неисправных автомобилей. Все ремонтные работы пройдут бесплатно для владельцев.

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AMSRUS
AMSRUS

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