Лучший среди премиум-класса 15

По итогам международного конкурса World Car Awards 2018 Audi A8 признан «Лучшим автомобилем премиум-класса».

Эта награда еще раз подтверждает, что четвертое поколение флагманской модели является эталоном воплощения девиза Vorsprung durch Technik (Превосходство высоких технологий). Церемония награждения World Car Awards состоялась в рамках международного автосалона в Нью-Йорке.

Члены международного жюри, в состав которого входит 82 участника из 24 стран, оценивали не только эмоциональную привлекательность автомобилей, комфорт и безопасность пассажиров, но и экологичность, ходовые качества, востребованность на рынке и соотношение цены и качества. В итоговом голосовании Audi A8 одержал верх над двумя соперниками. Для бренда с четырьмя кольцами эта победа стала девятой по счету в конкурсе World Car Awards.

«Эта награда — особая честь для нас и нашего флагмана, — заявил Петер Мертенс (Peter Mertens), член правления AUDI AG, ответственный за техническое развитие. — Новый Audi A8 — движущая сила развития инноваций для всей отрасли. Флагманская модель с инновационной сенсорной системой управления, последовательно внедряемыми широкими возможностями электрификации и техническими решениями для автономного вождения устанавливает новые стандарты в автомобилестроении».

Audi A8 производится на заводе в Неккарзульме (Neckarsulm). Помимо безупречного качества материалов отделки и точности исполнения деталей среди отличительных особенностей модели — самое современное оборудование, например, светодиодные фары (Audi HD Matrix LED) с системой лазерного освещения (Audi laser light), динамическое рулевое управление всеми колесами и заднее сиденье с функцией массажа ступней на специальной подставке для ног.