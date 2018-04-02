Хетчбэк Mazda 2 получил спецверсию Sport Black 16

Уже 3 апреля 2018 года на британский рынок выйдет специальная серия компактного хетчбэка Mazda 2 Sport Black Limited Edition.

Серия ограничится тиражом в 500 единиц и получит стоимость от 1 290 000 рублей. Пресс-служба компании Mazda официально объявила о старте реализации спецверсии компактного хетчбэка Mazda 2 Sport Black Limited Edition на рынке Великобритании. Лимитированная серия будет ограничена 500-ми экземплярами, и будет предлагаться от 16 000 фунтов стерлингов, что примерно эквивалентно 1 290 000 рублей. Об этом редакции Carsweek стало известно от зарубежных коллег из журнала Autoevolution.

Как уже отмечали фанаты автомобиля, Mazda 2 Sport Black имеет смелый аэродинамический комплект кузова, включая передние и задние спойлеры и боковые юбки. Все основные акценты Black Edition, как пишет carsweek, окрашены в черный цвет: зеркала, колеса и надводное крыло багажника.

В качестве силовой установки будет применяться современный атмосферный полторалитровый мотор, способный развивать до 90 лошадиных сил. Также для новинки были добавлены эксклюзивные цвета кузова: Ceramic Metallic, Sonic Silver Metallic, Machine Grey Metallic and Soul Red Crystal.

К сожалению, пока неизвестно, будет ли спецверсия представлена на рынках других стран. Однако отмечается, что обычная версия «супермини» была обновлена, и теперь доступна в пяти различных комплектациях со стоимостью от 13 300 до 17 100 фунтов стерлингов. А в качестве силового агрегата будет применяться 1.5 литровый двигатель SKYACTIV-G, способный развивать от 75 до 115 лошадиных сил в зависимости от модификации.