Следующий Subaru Forester: новый тизер 22

Subaru опубликовала тизерное изображение Forester нового поколения.

На снимке показаны C-образный фонарь и задняя часть кузова. По предварительной информации, кроссовер построен на модульной платформе SGP (Subaru Global Platform), также лежащей в основе дебютировавшего не так давно большого вседорожника Ascent, последних Impreza и XV.

В продажу Forester поступит с атмосферными двигателями объемом 2,0 и 2,5 литра, которые будут работать в паре с модернизированным вариатором Lineatronic. Традиционный постоянный полный привода также сохранится. В списке опций появится мультимедийная система Starlink с большим сенсорным экраном и точкой доступа Wi-Fi, а также комплекс безопасности EyeSight последнего поколения. Официальная премьера нового Subaru Forester состоится на автосалоне в Нью-Йорке 28 марта.

Напомним, что нынешнее поколение кроссовера стоит в России от 1 659 000 рублей. Модель, как пишет Российская газета, предлагается с атмосферным и турбированным моторами объемом 2,0 литра мощностью 150 л.с. и 241 л.с. соответственно, а также с 2,5-литровым агрегатом с отдачей 171 л.с.

Ранее Subaru привезла в Россию обновленную версию вседорожного универсала Outback. Автомобиль предлагается на выбор в пяти комплектациях, среди которых — новое исполнение Premium ES. Начальная цена модели осталась прежней — 2 399 000 рублей. В то же время за топовую версию надо будет выложить 3 299 900 рублей.