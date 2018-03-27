Раритетный Mercedes-Benz простоял в гараже почти полвека 69

И всё же старые гаражи – место сакральное. В них можно найти порой настоящие раритеты.

И если некоторые автомобили выглядят, как настоящие развалины, которые годятся только на то, чтобы отправить на свалку, то случаются среди находок и уникальные экземпляры, которые и сегодня стоят несколько десятков или сотен тысяч «зелёных».

Так, недавно в заброшенном гараже в Манчестере, как пишет 2drive, обнаружили редкую модель Mercedes-Benz 190 SL, простоявший последние 43 года в гараже.

На странице сообщества European Auto Solutions в Фейсбук искатели раритетов выложили фотографии находки о сообщили о неожиданном происшествии – под капотом авто поселилось семейство опоссумов.

И ребятам пришлось приложить немало усилий, чтобы зверьки покинули насиженное под капотом Мерседеса место.