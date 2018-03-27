Раритетный Mercedes-Benz простоял в гараже почти полвека
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Раритетный Mercedes-Benz простоял в гараже почти полвека
Март 27 17:03 2018

И всё же старые гаражи – место сакральное. В них можно найти порой настоящие раритеты.

И если некоторые автомобили выглядят, как настоящие развалины, которые годятся только на то, чтобы отправить на свалку, то случаются среди находок и уникальные экземпляры, которые и сегодня стоят несколько десятков или сотен тысяч «зелёных».

Так, недавно в заброшенном гараже в Манчестере, как пишет 2drive, обнаружили редкую модель Mercedes-Benz 190 SL, простоявший последние 43 года в гараже.

На странице сообщества European Auto Solutions в Фейсбук искатели раритетов выложили фотографии находки о сообщили о неожиданном происшествии – под капотом авто поселилось семейство опоссумов.

И ребятам пришлось приложить немало усилий, чтобы зверьки покинули насиженное под капотом Мерседеса место.

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190 SLMercedes-BenzГараж
  Категории:
Автожестьслайдер
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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1 Comment

  1. Vadim Zlokazov
    Март 27, 19:53 #1 Vadim Zlokazov

    Не понял, завелась или нет? 😊

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