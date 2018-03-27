Mercedes добавил маневренности купе и кабриолету AMG C 43 9

Вскоре вслед за седаном и универсалом обширное обновление получают купе и кабриолет Mercedes-AMG C 43 4MATIC.

Общими характерными чертами являются решётка радиатора AMG с двойной ламелью, излучающий мощь передний бампер и новый задний бампер с двумя парами круглых выхлопных патрубков. Салон получил улучшения в виде опциональной, полностью цифровой приборной панели с собственной индикацией AMG и рулевое колесо нового поколения. 3,0-литровый битурбированный двигатель V6 выдаёт теперь мощность в 287 кВт (390 л.с.). Благодаря коробке передач с быстрым переключением AMG SPEEDSHIFT TCT 9G и полному приводу AMG Performance 4MATIC с распределением момента в пользу задней оси удалось ещё больше увеличить динамику и маневренность автомобиля.

«С новыми купе и кабриолетом C 43 4MATIC мы предлагаем нашим клиентам всесторонне улучшенные, визуально и технически независимые возможности погружения в мир спортивной динамики AMG», – отмечает Тобиас Мёрс, председатель правления Mercedes-AMG GmbH.

Благодаря множеству тщательно подобранных мер инженеры-конструкторы AMG ещё больше улучшили динамику автомобиля. Теперь 3,0-литровый двигатель V6 выдаёт 287 кВт (390 л.с.), что на 17 кВт (23 л.с.) больше, чем раньше. Максимальный крутящий момент в 520 Н∙м доступен здесь в диапазоне от 2500 до 5000 об/мин. Новый купе C 43 4MATIC разгоняется с нуля до 100 км/ч за 4,7 секунды, а кабриолет – за 4,8 секунды. Максимальная скорость ограничивается электроникой на отметке 250 км/ч.

Спортивный и эффектный: дизайн экстерьера.

Экстерьер купе и кабриолета C 43 4MATIC выглядит значительно экспрессивнее, ещё больше подчёркивая принадлежность новых моделей к семейству. Новыми характерными чертами являются решётка радиатора AMG с двойной ламелью цвета «серебристый иридий матовый», а также излучающий мощь передний бампер с дополнительными дефлекторами. Боковые воздушные экраны Air Curtains в переднем бампере обеспечивают оптимальное направление потока воздуха в передней части автомобиля. Накладки на поперечных ламелях, а также молдинг переднего сплиттера выполнены в цвете «серебристый хром».

На боковой части, помимо акцентированной облицовки порогов, внимание привлекают новые легкосплавные диски AMG с улучшенной аэродинамикой. Их специально сконструированные внешние аэрокольца и геометрия спиц, оптимизированные в аэродинамической трубе, улучшают воздушный поток вокруг колёс, увеличивая тем самым аэродинамическую эффективность. При этом инженеры-разработчики достигли оптимального сочетания аэродинамики, массы и охлаждения тормозных механизмов в комбинации с максимальной мощностью и сниженным расходом топлива.

Спортивную эстетику данного автомобиля в задней части подчёркивают две пары хромированных выхлопных патрубков. Задний бампер с боковыми декоративными вентиляционными отверстиями и ещё более выразительным диффузором улучшают аэродинамику задней части автомобиля. Спойлер на крышке багажника окрашен в цвет автомобиля.

Доступный в качестве опции стайлинг-пакет AMG ещё сильнее подчёркивает спортивный характер: более экспрессивный передний сплиттер, серийный спойлер, более широкие вставки порогов и дефлекторы в заднем бампере окрашены в цвет «глянцевый чёрный». Ещё одним вариантом комплектации является карбон-пакет AMG II. Корпуса наружных зеркал заднего вида и спойлер на крышке багажника выполнены из карбона чёрного цвета с видимыми углеволокнами. Пакет Night включает в себя корпуса наружных зеркал заднего вида, элементы подоконного пояса и окантовку боковых стёкол, выполненные в чёрном цвете.

Спортивный облик с характерными деталями: дизайн интерьера.

Чувственный дизайн интерьера подчёркивают спортивные декоративные элементы из кожи, микрофибры DINAMICA и алюминия необычайно высокого качества исполнения. Предлагаемые в качестве опции сиденья AMG Performance за счёт специальной формы боковин, как в области подушки, так и спинки сиденья, обеспечивают наилучшую боковую поддержку при динамичном движении. В качестве опции в сочетании с кожаной обивкой боковины могут идеально настраиваться с помощью встроенных надувных камер. Сиденья AMG Performance за счёт своего гоночно-спортивного дизайна придают салону ещё более неповторимый характер. Сиденья имеют подогрев, а в сочетании с кожаной обивкой – ещё и трёхступенчатую вентиляцию. Кроме того, сиденья в кабриолете можно дополнительно оборудовать системой воздушного обогрева пространства для головы AIRSCARF.

Обивка искусственной кожей ARTICO/микрофиброй DINAMICA чёрного цвета с декоративной прострочкой красного цвета подчёркивает выраженную динамичность автомобиля. Под стать дизайну сидений также приборная панель и центральные сегменты облицовки дверей, отделанные искусственной кожей ARTICO с декоративной прострочкой красного цвета. Алюминиевые спортивные педали с чёрными вставками, декоративные элементы в цвете «чёрный рояльный лак» с отделкой светлым алюминием с продольной шлифовкой, чёрная обивка потолка и красные ремни безопасности ещё больше усиливают спортивные акценты.

Широкие возможности индивидуализации.

В качестве опции на выбор предлагается множество вариантов индивидуализации. К ним относится декоративная отделка: «ясень чёрный пористый/алюминий светлый с продольным узором шлифовки», «алюминий с продольным узором шлифовки»(двери)/ «ясень чёрный пористый» (центральная консоль), «липа в тёмно-коричневом глянцевом тоне», «дуб антрацитовый пористый», «грецкий орех пористый», а также декоративные элементы AMG: «карбон/ алюминий светлый с продольным узором шлифовки» и стекловолокно цвета «серебристый матовый»/ «алюминий светлый с продольным узором шлифовки».

Обивка включает в себя варианты из кожи чёрного цвета, чёрного цвета с декоративной прострочкой красного цвета, цвета «клюквенно-красный/чёрный», «серая магма/чёрный», «седельный коричневый/чёрный», а также «фарфоровый/чёрный».

Интерьер с инновационной концепцией индикации и управления.

Управление посредством сенсорной панели и контроллера, сенсорных кнопок Touch Control на рулевом колесе либо с помощью голоса: концепция управления C 43 4MATIC отличается разнообразием и гибкостью. Все варианты преследуют цель выполнять задачи по управлению спортивным автомобилей с максимальным комфортом, быстротой и адаптивностью к ситуации.

Многообразием возможностей также отличается дисплей опциональной, полностью цифровой приборной панели диагональю 31,2 см (12,3 дюйма), наглядно демонстрирующий функции автомобиля с помощью характерных для AMG трёх стилей отображения: «Классический», «Спортивный» или «Суперспорт».

Множество дополнительной информации AMG.

Используя специальное меню AMG, водитель может получить множество дополнительных данных, таких как: разминка, настройки, перегрузка, гоночный таймер или параметры двигателя, которые делают ощущение от вождения ещё более спортивным. Кроме того, в цифровом виде отображаются текущая скорость движения и текущая передача. Режим ручного переключения передач отображает жёлтая буква «М» и характерная для «Формулы-1» подсказка для переключения на повышенную передачу по достижении максимального числа оборотов двигателя. Визуализация на центральном мультимедийном дисплее делает остальные автомобильные функции ещё более наглядными, в том числе благодаря анимированному изображению вспомогательных, автомобильных и коммуникационных систем.

Рулевое колесо AMG нового поколения.

Особо спортивный дизайн, удобная форма с ярко выраженным контуром обода и интуитивными кнопками управления являются характерными атрибутами нового, устанавливаемого серийно, рулевого колеса AMG, отделанного кожей наппа. Внизу оно имеет уплощение и перфорацию в зоне захвата. Подрулевые переключатели передач с гальваническим покрытием обеспечивают спортивный стиль вождения, позволяя вручную переключать передачи. На заказ оно также доступно с отделкой кожей наппа/микрофиброй DINAMICA, а также кожей наппа с декоративным элементом в цвете «чёрный рояльный лак».

Новшеством также являются сенсорные кнопки Touch Control. С их помощью можно управлять функциями комбинации приборов (слева) и мультимедийной системой (справа), делая пальцем горизонтальные и вертикальные смахивающие жесты. Активная система поддержания безопасной дистанции DISTRONIC и система TEMPOMAT могут быть настроены с помощью панели управления слева. На панели управления справа находятся кнопки активации голосового управления, телефона, а также кнопки регулировки громкости звука, выбора композиций и других функций мультимедийной системы.

Надёжный и мощный: битурбированный 3,0-литровый двигатель V6 AMG.

Битурбированный двигатель V6 отличается высокой мощностью при одновременно низком уровне расхода топлива и выбросов. За высокий съём мощности отвечают, помимо прочего, отдельные, более крупные турбокомпрессоры и давление наддува в 1,1 бар. Оба турбокомпрессора расположены близко к двигателю и отличаются чрезвычайно быстрой реакцией. Опознать силовой агрегат AMG можно по кожуху двигателя с красной вставкой из алюминия и логотипу AMG.

Коробка передач AMG SPEEDSHIFT TCT 9G с быстрым переключением передач.

В C 43 4MATIC используется автоматическая коробка передач AMG SPEEDSHIFT TCT 9G, которую инженеры-конструкторы Mercedes-AMG специально адаптировали к динамичному движению. За счёт индивидуального подхода к программному обеспечению удалось сократить время переключения передач.

Возможность переключения сразу на несколько передач вниз позволяет быстрее разгоняться во время движения по трассе, в то время как функция перегазовки, доступная в режимах «Спорт» и «Спорт+», делает процесс вождения ещё более эмоционально ярким. Кроме того, запрограммированное вмешательство системы зажигания делает возможным ещё более быстрое переключение передач, чем в других режимах. Во всех режимах начало движения осуществляется на первой передаче, позволяя всегда обеспечивать динамичный характер движения.

Посредством отдельного переключателя на центральной консоли можно выбрать режим ручного переключения передач «М». Характер переключения передач будет зависеть от выбранного режима движения, а менять передач можно будет теперь с помощью подрулевых переключателей. Кроме того, трансмиссия продолжит работать на выбранной вручную передаче и не станет автоматически переключаться на следующую верхнюю, когда частота вращения коленчатого вала двигателя достигнет ограничителя.