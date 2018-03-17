Очередной проект возрождения легенды 36

На YouTube появился дизайн-проект нового поколения легендарного автомобиля «Победа».

Об этом сообщает Drom.ru. Автором обновленного ГАЗ-М-20 стал российский независимый дизайнер Сергей Баринов, прославившийся в Сети за свои «проекты возрождения» классических представителей советского автопрома. Именно он разработал ремейк «Волги» ГАЗ-24 и предложил новое видение ЗИС-110 и дальнобойной версии грузовика «Урал Next».

В этот раз мастер рендеринга представил проект, навеянный легендарной «Победой», которая серийно производилась на Горьковском автомобильном заводе в 40-50-х годах прошлого века. Дизайнер, как пишет ПолитРоссия, сохранил отсылки к классическому ГАЗ-М-20: от предшественника виртуальное авто получило решетку радиатора и силуэт. Вместе с тем, Баринов смог разработать проект, который выглядит «свежо, современно и своеобразно». Особенно выделяется сложное пластическое решение переднего бампера и боковых сторон.

Современная Pobeda M20 Neoclassic (именно такое название дал проекту дизайнер) позиционировала бы себя как автомобиль представительского класса. Неслучайно же любители автодизайна углядели сходство ее экстерьера с такими престижными моделями, как Bentley Continental и Maserati Quattroporte.

«Победа» по праву считается жемчужиной советского автопрома. Именно на этой машине в СССР впервые применили многие значимые технологические решения, в частности несущий кузов «бескрылой» формы, независимую подвеску передних колес и гидравлический привод тормозов. ГАЗ-М-20 получил даже отопитель салона, электрические указатели поворотов и стоп-сигналы.