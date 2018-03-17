Шестой этап чемпионата «Формулы E» 7

Триумф Audi Sport ABT Schaeffler в Мексике вписал еще одну главу в историю «Формулы E».

Даниэль Абт (Daniel Abt) стал первым немецким пилотом, одержавшим победу в этой гоночной серии. На следующем этапе, который пройдет в субботу, 17 марта, в уругвайском Пунта-дель-Эсте (Punta del Este), команда Даниэля Абта и действующего чемпиона серии Лукаса ди Грасси (Lucas di Grassi) намерена повторить этот успех. Предстоящая гонка станет шестой из двенадцати запланированных на этот сезон.

В предстоящий уик-энд «Формула Е» возвращается в Уругвай после перерыва. Трасса в Пунта-дель-Эсте, проложенная прямо вдоль океанского побережья, отличается особым колоритом. У команды Audi Sport ABT Schaeffler с этим южноамериканским городом связаны особые воспоминания. Здесь, на двух прошлых этапах «Формулы Е», Лукас ди Грасси оба раза завершал гонку на подиуме, а Даниэль Абт финишировал в очковой зоне.

Преодолев ряд технических проблем, Audi с новыми силами приступила к гонкам на экваторе сезона. В Мексике Даниэль Абт стал первым немецким пилотом, одержавшим победу на этапе «Формулы Е». В свою очередь Лукас ди Грасси провел яркую гонку и завоевал первые в этом сезоне очки, финишировав на девятом месте и показав лучшее время круга. «После Сантьяго и Мехико я, наконец, отправлюсь в гонку без стартового штрафа, — отметил бразильский пилот. — Для меня это своего рода перезапуск сезона. Теперь мы как команда будем стремиться одержать еще больше побед».

После уверенной победы в Мехико аппетиты Даниэля Абта возросли еще больше: «Мексиканский этап и несколько последующих дней стали для меня невероятным событием — длительное празднество субботним вечером, сотни поздравительных сообщений, огромное внимание прессы и невероятный прием дома». Победа немецкого пилота в самом сердце Мехико стала 25-м по счету подиумом для команды в «Формуле Е».

Если руководитель команды Алан Макниш (Allan McNish) продолжит действовать в том же ключе, это число быстро вырастет. «Победа Даниэля и мощное контрнаступление Лукаса в Мексике показали, на что мы способны. Это отличная награда для всей команды за напряженную работу как на трассе, так и дома, в Нойбурге, — заявил шотландец. — Эта победа стала для нас очень важной и вдохновляющей, однако в Пунта каждый вновь начинает с чистого листа. Мы по-прежнему будем сосредоточены на работе, чтобы за первым успехом в этом сезоне последовали и другие».

Город Пунта-дель-Эсте расположен в полутора часах езды на восток от Монтевидео (Montevideo), на побережье Южной Атлантики. В этом популярном у туристов курортном городе проживает около 10 000 человек и его часто называют Южноамериканским Монако. Гоночная трасса длиной 2785 км насчитывает 19 поворотов, она протянулась вдоль популярного пляжа Playa Brava. Здесь же будет установлен подиум для чествования победителей. Сильный прибой и пляж создают особую атмосферу на этом этапе. Кроме того, условия здесь могут меняться по ходу гонки из-за песка, который ветер время от времени наносит на трассу.

Шестой этап чемпионата «Формулы E» сезона 2017/2018 года предусматривает 37 кругов и начнется в воскресенье в 22:00 по московскому времени (в 16:00 субботы по местному времени, в 20:00 по центральноевропейскому времени). Прямая трансляция на канале Eurosport начнется в 9:45 по московскому времени (7:45 по центральноевропейскому времени). В других странах гонки «Формулы E» транслируют около 70 каналов. Полный список доступен на веб-сайте по адресу: www.fiaformulae.com.

Факты и цифры

Дата: 17 марта 2018 г.

Название трассы: Пунта-дель-Эсте

Длина круга: 2785 км

Число кругов: 37

Количество поворотов: 19

Максимальная скорость: около 190 км/ч

Самый быстрый/медленный поворот: прибл. 170/55 км/ч

Предыдущий победитель: Себастьен Буэми (Sébastien Buemi) (2014 и 2015 гг.)

Лучший результат, команда Audi Sport ABT Schaeffler: 2-е место, Лукас ди Грасси (2015 г.)

Рекорд круга в квалификации: Себастьен Буэми (Sébastien Buemi), 1:15,011 (2015 г.)

Рекорд круга в гонке: Себастьен Буэми (Sébastien Buemi), 1:17,413 (2015 г.)