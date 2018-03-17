Новый имидж Subaru Outback 23

Subaru привезёт обновлённый универсал Outback в Россию во втором квартале 2018 года.

Об этом сообщает японский автопроизводитель. Модернизированная модель была представлена в апреле 2017 года на автосалоне в Нью-Йорке. У Subaru Outback изменился дизайн кузова и салона, расширилось оснащение, машина получила комплекс систем активной безопасности EyeSight, а также были перенастроены электроусилитель руля, подвеска с новыми амортизаторами.

На российском рынке, как сообщает Коммерсант, универсал будет доступен с двумя бензиновыми моторами — 175-сильным 2.5 и 260-сильным 3.6. Оба агрегата сочетаются с модернизированным вариатором и полным приводом.

Точную дату продаж и стоимость модели Subaru озвучит позже, ближе к выходу модели на рынок.