Новый имидж Subaru Outback
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Новый имидж Subaru Outback
Март 17 10:02 2018

Subaru привезёт обновлённый универсал Outback в Россию во втором квартале 2018 года.

Об этом сообщает японский автопроизводитель. Модернизированная модель была представлена в апреле 2017 года на автосалоне в Нью-Йорке. У Subaru Outback изменился дизайн кузова и салона, расширилось оснащение, машина получила комплекс систем активной безопасности EyeSight, а также были перенастроены электроусилитель руля, подвеска с новыми амортизаторами.

На российском рынке, как сообщает Коммерсант, универсал будет доступен с двумя бензиновыми моторами — 175-сильным 2.5 и 260-сильным 3.6. Оба агрегата сочетаются с модернизированным вариатором и полным приводом.

Точную дату продаж и стоимость модели Subaru озвучит позже, ближе к выходу модели на рынок.

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OutbackSubaru
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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