Внедорожник Foton Sauvana получил новую комплектацию 22

У покупателей Foton Sauvana появилась возможность приобрести автомобиль в новой доступной комплектации Premium 5 мест.

Благодаря появлению новой версии Foton Sauvana в комплектации Premium (самый высокий уровень оснащения с кожаным салоном, 2DIN-магнитолой и т.д.) покупатель теперь имеет возможность выбрать необходимое для него количество посадочных мест – пять или семь.

Компания Фотон Мотор всегда идет на встречу своим покупателям и старается удовлетворить все их пожелания к продукту.

Foton Sauvana – это большой рамный внедорожник с габаритами 4830×1910×1885 мм и дорожным просветом 220 мм. Автомобиль предлагается с бензиновым турбированным двигателем 4G20TI рабочим объемом 2,0 литра в двух версиях мощности – 201 либо 217 л.с. В конструкции Sauvana используются узлы ведущих мировых производителей – автоматическая коробка передач ZF и механическая Aisin, раздаточная коробка Borg Warner с тремя режимами работы, задний мост Dana.

Цены на Foton Sauvana 2018 года выпуска:

Начальная комплектация Basic стоимостью 1 559 990 руб. располагает богатым оснащением уже в базовой комплектации:

ESC – электронная система динамической стабилизации автомобиля,

HHC и HDC – системы помощи при подъеме и спуске,

TPMS – система контроля давления в шинах,

фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира,

фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, задние датчики парковки,

электропривод и обогрев зеркал,

передние и задние электростеклоподъемники,

легкосплавные колёсные диски,

кондиционер.

аудиосистема с четырьмя динамиками, радиоприёмником, CD-проигрывателем, разъемами USB и AUX.

Комплектация Comfort за 1 599 990 рублей включает дополнительный ряд сидений, а также такие опции для безопасности и комфорта как:

система бесключевого доступа и запуска двигателя,

автоматическое включение фар головного света,

круиз-контроль,

шесть динамиков акустической системы.

Исполнение Luxury за 1 739 990 рублей – это близкий комплектации Basic уровень оснащения, но более мощный двигатель (217 л.с.), автоматическая коробка передач и несколько приятных дополнений:

хромированные решетки радиатора и переднего бампера,

хромированная накладка на заднем бампере,

алюминиевые накладки на боковых подножках.

Комплектация «Premium 5 мест» (217 л.с., АТ) за 1 789 990 рублей в дополнение к опциям комплектации Comfort, имеет:

хромированные решетки радиатора и переднего бампера,

хромированная накладка на заднем бампере,

хром-пакет,

датчик дождя,

климат-контролем,

кожаная обивка сидений,

7-дюймовый монитор мультимедийной системы с Bluetooth + SD слотом,

камера заднего вида с динамической разметкой.

Комплектация «Premium 7 мест» за 1 839 990 рублей в дополнение к 5-местной версии имеет:

3 ряд сидений

На все автомобили Foton Sauvana установлена система экстренного реагирования при авариях «ЭРА ГЛОНАСС».