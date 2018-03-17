Внедорожник Foton Sauvana получил новую комплектацию

Благодаря появлению новой версии Foton Sauvana в комплектации Premium (самый высокий уровень оснащения с кожаным салоном, 2DIN-магнитолой и т.д.) покупатель теперь имеет возможность выбрать необходимое для него количество посадочных мест – пять или семь.
Компания Фотон Мотор всегда идет на встречу своим покупателям и старается удовлетворить все их пожелания к продукту.
Foton Sauvana – это большой рамный внедорожник с габаритами 4830×1910×1885 мм и дорожным просветом 220 мм. Автомобиль предлагается с бензиновым турбированным двигателем 4G20TI рабочим объемом 2,0 литра в двух версиях мощности – 201 либо 217 л.с. В конструкции Sauvana используются узлы ведущих мировых производителей – автоматическая коробка передач ZF и механическая Aisin, раздаточная коробка Borg Warner с тремя режимами работы, задний мост Dana.
Начальная комплектация Basic стоимостью 1 559 990 руб. располагает богатым оснащением уже в базовой комплектации:
Комплектация Comfort за 1 599 990 рублей включает дополнительный ряд сидений, а также такие опции для безопасности и комфорта как:
Исполнение Luxury за 1 739 990 рублей – это близкий комплектации Basic уровень оснащения, но более мощный двигатель (217 л.с.), автоматическая коробка передач и несколько приятных дополнений:
Комплектация «Premium 5 мест» (217 л.с., АТ) за 1 789 990 рублей в дополнение к опциям комплектации Comfort, имеет:
Комплектация «Premium 7 мест» за 1 839 990 рублей в дополнение к 5-местной версии имеет:
На все автомобили Foton Sauvana установлена система экстренного реагирования при авариях «ЭРА ГЛОНАСС».
C 2014 года www.amsrus.ru
На хрена они бюджетного китайца под большой налог затащили? У обоих моторов одна и та же ставка налога. Ну бред полный. Я бы понял если бы один мотор шёл на 174 лошади, а второй — на 224. Тогда и разница в мощности была бы ощутимая между версиями, и дешёвая версия была бы по налогу и по Осаго заметно гуманнее. И сделал жирные комплектации для бюджетного мотора тоже.
Only registered users can comment.