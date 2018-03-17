Внедорожник Foton Sauvana получил новую комплектацию
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Внедорожник Foton Sauvana получил новую комплектацию
Март 17 17:05 2018

У покупателей Foton Sauvana появилась возможность приобрести автомобиль в новой доступной комплектации Premium 5 мест.

Благодаря появлению новой версии Foton Sauvana в комплектации Premium (самый высокий уровень оснащения с кожаным салоном, 2DIN-магнитолой и т.д.) покупатель теперь имеет возможность выбрать необходимое для него количество посадочных мест – пять или семь.

Компания Фотон Мотор всегда идет на встречу своим покупателям и старается удовлетворить все их пожелания к продукту.

Foton Sauvana – это большой рамный внедорожник с габаритами 4830×1910×1885 мм и дорожным просветом 220 мм. Автомобиль предлагается с бензиновым турбированным двигателем 4G20TI рабочим объемом 2,0 литра в двух версиях мощности – 201 либо 217 л.с. В конструкции Sauvana используются узлы ведущих мировых производителей – автоматическая коробка передач ZF и механическая Aisin, раздаточная коробка Borg Warner с тремя режимами работы, задний мост Dana.

Цены на Foton Sauvana 2018 года выпуска:

Начальная комплектация Basic стоимостью 1 559 990 руб. располагает богатым оснащением уже в базовой комплектации:

  • ESC – электронная система динамической стабилизации автомобиля,
  • HHC и HDC – системы помощи при подъеме и спуске,
  • TPMS – система контроля давления в шинах,
    фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира,
  • задние датчики парковки,
  • электропривод и обогрев зеркал,
  • передние и задние электростеклоподъемники,
  • легкосплавные колёсные диски,
  • кондиционер.
  • аудиосистема с четырьмя динамиками, радиоприёмником, CD-проигрывателем, разъемами USB и AUX.

Комплектация Comfort за 1 599 990 рублей включает дополнительный ряд сидений, а также такие опции для безопасности и комфорта как:

  • система бесключевого доступа и запуска двигателя,
  • автоматическое включение фар головного света,
  • круиз-контроль,
  • шесть динамиков акустической системы.

Исполнение Luxury за 1 739 990 рублей – это близкий комплектации Basic уровень оснащения, но более мощный двигатель (217 л.с.), автоматическая коробка передач и несколько приятных дополнений:

  • хромированные решетки радиатора и переднего бампера,
  • хромированная накладка на заднем бампере,
  • алюминиевые накладки на боковых подножках.

Комплектация «Premium 5 мест» (217 л.с., АТ) за 1 789 990 рублей в дополнение к опциям комплектации Comfort, имеет:

  • хромированные решетки радиатора и переднего бампера,
  • хромированная накладка на заднем бампере,
  • хром-пакет,
  • датчик дождя,
  • климат-контролем,
  • кожаная обивка сидений,
  • 7-дюймовый монитор мультимедийной системы с Bluetooth + SD слотом,
  • камера заднего вида с динамической разметкой.

Комплектация «Premium 7 мест» за 1 839 990 рублей в дополнение к 5-местной версии имеет:

  • 3 ряд сидений

На все автомобили Foton Sauvana установлена система экстренного реагирования при авариях «ЭРА ГЛОНАСС».

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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1 Comment

  1. Rinat Aisin
    Март 17, 17:19 #1 Rinat Aisin

    На хрена они бюджетного китайца под большой налог затащили? У обоих моторов одна и та же ставка налога. Ну бред полный. Я бы понял если бы один мотор шёл на 174 лошади, а второй — на 224. Тогда и разница в мощности была бы ощутимая между версиями, и дешёвая версия была бы по налогу и по Осаго заметно гуманнее. И сделал жирные комплектации для бюджетного мотора тоже.

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