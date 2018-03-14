Лучший экспонат выставки Twin Cities Auto Show в Миннеаполисе 9

Новый INFINITI QX50 стал лучшим экспонатом выставки Twin Cities Auto Show в Миннеаполисе.

Посетителям шоу предлагается принять участие в розыгрыше, главным призом которого станет бесплатная двухлетняя аренда нового QX50. В финал попадают шесть человек, имена которых объявляются каждый день с 10 по 15 марта. Обладатель главного приза станет известен в пятницу 16 марта.

Новый INFINITI QX50 оснащается уникальным, не имеющим аналогов мире двигателем с регулируемой степенью сжатия. Кроме того, построенный на абсолютно новой платформе кроссовер может похвастать рекордным простором в салоне и неповторимым внешним видом.

Аэродинамически выверенный дизайн нового QX50 с эффектными пропорциями, впечатляющим эффектом присутствия на дороге и искусными линиями, подтверждающими мастерство и вкус дизайнеров INFINITI, не оставляет равнодушным. Впечатляющий интерьер в свою очередь радует не только простором, но и высококлассными со вкусом подобранными отделочными материалами, а также исключительным качеством исполнения. Все вместе это создает расслабляющую и максимально комфортную атмосферу в салоне.

Построенный на совершенно новой переднемоторной платформе с возможностью применения полного привода, новый QX50 задает новые стандарты в классе компактных премиальных кроссоверов не только по запасу жилого пространства в салоне, но также по жесткости конструкции и уровню акустического комфорта.

Оснащенный двигателем VC-Turbo новый INFINITI QX50 — это первый в мире серийный автомобиль способный изменять степень сжатия, обеспечивая уникальный баланс потребительских характеристик. Невероятно тихий и плавный в работе новый двигатель гарантирует отменные динамические качества и образцовую экономичность и экологичность.

Двигатель VC-Turbo самостоятельно подстраивается под конкретную дорожную ситуацию, совершенно незаметно для водителя изменяя степень сжатия, тем самым оптимизируя показатели мощности и топливной эффективности. По сути VC-Turbo сочетает мощность 2-литрового турбомотора с тягой и расходом топлива свойственным современным дизельным агрегатам.