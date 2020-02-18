Автоваз открыл новый испытательный трек

Автоваз открыл новый испытательный трек
18 февраля 22:11 2020

Эффективная методика контроля и новая трасса

На АВТОВАЗе внедрена новая, более современная и эффективная методика контроля качества готовых автомобилей. Вместо уличного трека, который с 1973 года использовался для проверки каждого выпущенного автомобиля, открыта новая испытательная трасса, расположенная внутри главного корпуса. Это минимизирует влияние погодных условий на качество проверки автомобиля и улучшает условия труда водителей-испытателей.

Автоваз lada xray

Фото: Автоваз Lada Xray

Каждый автомобиль после сборки проезжает по тестовому участку. На новом треке длиной 300 метров расположены искусственные препятствия и виражи, обеспечивающие всеобъемлющую проверку качества сборки интерьера и работы основных систем и агрегатов автомобиля: ходовой части, коробки передач, рулевого управления. Всего задействовано 8 разнообразных участков: имитация бордюров, «лежачий полицейский», покрытие «рыбья кость», два крутых виража, ассиметричная поверхность, брусчатка с крупным и мелким булыжником. Трек позволяет испытывать до 150 автомобилей в час и гарантирует неизменные характеристики дорожного полотна, препятствий, а также отсутствие повреждений кузова от погодных и дорожных условий.

Автоваз новый трек

Фото: Автоваз новый трек

Финальная проверка автомобиля – это важная, но не единственная операция контроля качества. Современные стандарты качества предусматривают проверку на всех этапах производства: штамповка, литье металла и пластика, сварка и окраска кузова окраска. Отдельно, и также в несколько этапов, тестируется двигатель и трансмиссия.

Через процедуру промежуточных и финальных испытаний, как и ранее, проходит 100% автомобилей, выпускаемых на АВТОВАЗе – это модели LADA, Renault и Datsun. Новая методика контроля качества полностью соответствует стандартам Альянса Renault-Nissan.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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