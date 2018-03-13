И такое бывает. Сбитый машиной пешеход убежал с места аварии 21

Вечером в Выборгском районе Петербурга под колеса иномарки попал мужчина в красной куртке и с капюшоном на голове.

Судя по всему, он перебегал дорогу в неположенном месте и надеялся проскочить между машинами в бурном потоке. Не проскочил.

Был удар сильным или нет – пока не ясно. С одной стороны, как пишет КП, у сбитого пешехода даже отлетел ботинок. Говорят, это плохая примета. Но не в этом случае. Уже через пару минут он сам встал и убежал с места аварии.



— Человека сбили на проспекте Просвещения, дом 9. Убежал с ботинком в руках, — написала в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» ВКонтакте Наталья Губайдулина.

— Я стоял напротив и видел все. Водитель «Фольца» не успел, но оттормозился максимально быстро, — рассказывает Антон Данилишин.

Где пострадавший мужчина сейчас, и как он себя чувствует, неизвестно.