Расширяя границы. Новый конкурс от BMW. 8

В минувшие выходные во всех официальных дилерских центрах состоялась отечественная премьера BMW X2.

Абсолютно новый представитель линейки SAV (Sport Activity Vehicle) призван стать настоящим городским охотником за приключениями. Дерзкий и неповторимый BMW X2 благодаря своим непревзойденным техническим характеристикам, а также яркому и запоминающемуся внешнему виду покорит сердца тех, кто не боится выделяться из толпы и готов нарушать устоявшиеся правила.

Одновременно с торжественной презентацией новинки был дан старт всероссийскому конкурсу BMW X2 Design Battle. Инновационный формат творческого эксперимента призван не только проинформировать аудиторию о выходе модели в нестандартном контексте, но и стать поддержкой для молодых талантов. На протяжении нескольких месяцев официальные представители немецкой марки совместно с начинающими российскими художниками и дизайнерами создавали оригинальный вариант внешнего оформления автомобиля.

В ходе российской премьеры автомобиля были продемонстрированы финальные работы, которые покорили гостей своими эмоциональными и креативными решениями. Всего было подготовлено более 40 версий дизайна*.

Все представленные работы примут участие в народном онлайн-голосовании, которое откроется на официальном сайте бренда BMW 12 марта 2018 года. По результатам опроса будет отобрано пять самых необычных и интересных вариантов, наиболее полно отражающих бунтарский характер BMW X2. Затем совместно с российскими и международными кураторами BMW Group изучит народный топ-5 работ и определит лучшую с академической точки зрения. Победитель получит возможность посетить главную международную выставку современного искусства Art Basel в Базеле (Швейцария).

BMW X2 – это герой новой эры, который с первого взгляда оставляет неизгладимое впечатление. Благодаря высококачественному дизайну и передовым технологиям этот мощный и экспрессивный автомобиль дарит невероятную динамику и маневренность. Инновационная концепция управления и гармоничное сетевое взаимодействие превратят ежедневную эксплуатацию нового BMW X2 в поистине увлекательный и незабываемый опыт.

Узнать больше об автомобиле BMW X2, а также познакомиться со всеми представленными работами и отдать свое предпочтение одной из них можно на официальном сайте BMW.