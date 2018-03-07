Инженерная команда будущего 6

Начинается набор 2018 года в знаменитую «Инженерную Академию INFINITI», пятый год подряд вербующую лучших специалистов мира для работы в компании команде Renault Sport Formula One.

Для студентов с высокой мотивацией, рассчитывающих в дальнейшем построить карьеру в автомобильной индустрии, это уникальная возможность оказаться плечом к плечу с наиболее опытными инженерами автомобильной компании и команды Формулы-1.

Нынешний набор «Инженерной Академии INFINITI» также получит беспрецедентный доступ на трассы Формулы-1 в недели проведения Гран-При – шесть из семи финалов Академии пройдут в паддоках (Канада; Сильверстоун или Монца для Европы; Сингапур для Азии и Океании; США; Мексика; Абу-Даби для Ближнего Востока).

Финалистам «Инженерной Академии INFINITI» (по 10 человек от каждого региона) на локальном Гран-При Формулы-1 будет предоставлен доступ на пит-лейн, в боксы и моторхоум команды Renault Sport Formula One, где им предстоит решить несколько задач под присмотром Боба Белла, Нико Хюлкенберга, Карлоса Сайнса и других сотрудников команды.

Томмаcо Вольпе (Глобальный директор по автоспортивным проектам INFINITI) особенно отметил: «Благодаря нашему партнерству с командой Renault Sport Formula One, INFINITI сегодня является активным игроком F1. Инженерная Академия – один из наиболее успешных проектов, и мы гордимся тем, что программа растет из года в год, как по количеству заявок студентов, так и по уровню знаний соискателей. В 2018 году мы снова предложим шанс жизни семи молодым инженерам со всего мира, подтверждая заинтересованность INFINITI в талантливых и разносторонних специалистах».

«Кроме того, мы рады, что в этом году победители «Инженерной Академии INFINITI» будут определены во время Гран-При – это идеальная обстановка для тех, кто борется за место в нашей уникальной программе».

К проекту «Академия INFINITI 2018» присоединилась профессор Гарвардского Университета Джулия Минсон, специалист по науке принятия решений. Вместе с «Инженерной Академией» доктору Минсон предстоит провести новаторские исследования инженерной работы – как лучшие специалисты принимают решения под грузом ответственности, сталкиваясь с большим объемом сложных данных. Результаты исследования будут переданы инженерам INFINITI и гоночным командам, чтобы те могли оптимизировать процессы принятия решений.

Доктор Минсон и ее команда также будут поддерживать INFINITI при наборе в «Инженерную Академию» и помогать судьям определить лучших в финалах. Количество желающих увеличивается из года в год (в 2017-м было подано более 12 000 заявок из 41 страны – почти в три раза больше, чем годом ранее), конкуренция за каждое из семи чемпионских мест становится более ожесточенной, а уровень кандидатов – выше, чем когда-либо ранее.

«Привлечение новых талантов имеет решающее значение для успеха в Формуле-1, и в этом нам помогает «Инженерная Академия INFINITI», – подчеркнул Сирил Абитебул, управляющий директор Renault Sport Racing. «Это потрясающая инициатива, которая поднимает на новый уровень поиск сотрудников в F1, привлекает новые и разносторонние таланты в автогонки, что имеет решающее значение для его будущего развития».

«Инженеры Академии», которые уже работают с нами в Энстоуне, это большой и ценный актив. Мы планируем рекрутировать семерых победителей 2018 года, и рассчитываем на столь же высокий уровень таланта, как и у их предшественников», – добавил Абитебул.

«Благодаря более тесной связи Формулы-1 и автомобильной индустрии, INFINITI подтверждает обещание создать многофункциональную площадку для молодых инженеров. Для них это уникальная возможность построить карьеру в крупнейшей автомобильной компании мира, альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi», – заключил Вольпе.

Об «Инженерной Академии INFINITI»

«Инженерная Академия INFINITI» – это глобальная рекрутинговая программа молодых инженеров с последующей 12-месячной стажировкой в автомобильной промышленности и в Формуле-1.

Сегодня, уже пятый год подряд, «Академия» предоставляет семи студентам уникальную возможность построить свою собственную карьеру. Возможность работать бок о бок с опытными инженерами и специалистами, активно участвуя в техническом сотрудничестве между INFINITI и командой Renault Sport Formula One.

В наборе 2018 года участвуют семь регионов (Азия и Океания, Канада, Китай, Европа (включая Россию), Мексика, Ближний Восток и США), по одному на каждое вакантное место.

Из полученных заявок, количество которых росло экспоненциально с каждым новым набором в «Академию», только 70 студентов-инженеров (по 10 заявок от каждого региона) пройдут в один из семи финальных отборов (по одному в каждом регионе), чтобы получить вакантное место.

Этот единственный в своем роде поиск многообещающих инженеров, обеспечивает каждому из семи победителей возможности карьерного роста, а также поездки, проживание, корпоративный автомобиль INFINITI, зарплату и перспективу работы с ведущими инженерами на переднем крае автомобильной индустрии и автоспорта.

«Инженерная Академия INFINITI» – это настоящий почин в наборе технического персонала Формулы-1, придавший импульс развития карьере предыдущих победителей. Один из столпов программы – исследование возможностей обмена технологиями между проектами дорожных машин INFINITI и гоночного автомобиля команды Renault Sport Formula One. Помимо углубленных знаний и расширения сотрудничества для альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, «Академия» обеспечит семерым победителей 2018 года уникальные опыт и фантастические возможности.