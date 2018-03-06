Успей купить пока не потонул!
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Успей купить пока не потонул!
Март 06 12:07 2018

“Слабоумие и навага”, – так характеризуют магаданцы новости о любителях корюшки, которых в очередной раз эвакуировал МЧС со льда бухты Гертнера.

Информация об операции по спасению рыбаков облетела практически все СМИ России, а в комментариях люди не скупились на довольно жесткие оценки рыбацкой страсти.

В популярном инстаграмм-паблике dpskontrol_125rus, как пишет Весьма, появилось объявление о продаже внедорожника Nissan Terrano. Забрать его, согласно шуточной информации, можно всего за 100 тысяч рублей прямо со льдины бухты Гертнера.

«Отличное состояние, сел и поехал, цена – 100 тысяч рублей. Забирать с бухты Гертнера, вторая льдина», – сообщается в объявлении.

В целом, ситуация с одиноким Террано на льдине повеселила всех, кроме хозяина машины. Однако по заявлению сотрудников колымского управления МЧС, эвакуировавших рыбаков с оторвавшейся льдины в бухте Гертнера, к ним информация об оставленных на льду автомобилях не поступала. Надеемся, хозяину Террано удалось вытащить свою машину, сохранив ее в целости и сохранности.

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  Article "tagged" as:
бухта Гертнера
  Категории:
Автожесть
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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2 комментария

  1. Aha Gorets
    Март 06, 12:27 #1 Aha Gorets

    дурная голова ногам покоя не дает – в этот раз колесам…

  2. 利安朱
    Март 06, 12:48 #2 利安朱

    на таких условиях мечтать заработать на продаваемом… ну, как говорится в одесском анекдоте, когда родился этот русский, еврей заплакал 😉 Оно должен бы приплатить потенциальному покупателю за эвакуацию авто в таком положении – которое иначе нанесёт ущерб экологии, и за это владельца следовало бы наказать большущим штрафом

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