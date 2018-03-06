Успей купить пока не потонул! 58

“Слабоумие и навага”, – так характеризуют магаданцы новости о любителях корюшки, которых в очередной раз эвакуировал МЧС со льда бухты Гертнера.

Информация об операции по спасению рыбаков облетела практически все СМИ России, а в комментариях люди не скупились на довольно жесткие оценки рыбацкой страсти.

В популярном инстаграмм-паблике dpskontrol_125rus, как пишет Весьма, появилось объявление о продаже внедорожника Nissan Terrano. Забрать его, согласно шуточной информации, можно всего за 100 тысяч рублей прямо со льдины бухты Гертнера.

«Отличное состояние, сел и поехал, цена – 100 тысяч рублей. Забирать с бухты Гертнера, вторая льдина», – сообщается в объявлении.

В целом, ситуация с одиноким Террано на льдине повеселила всех, кроме хозяина машины. Однако по заявлению сотрудников колымского управления МЧС, эвакуировавших рыбаков с оторвавшейся льдины в бухте Гертнера, к ним информация об оставленных на льду автомобилях не поступала. Надеемся, хозяину Террано удалось вытащить свою машину, сохранив ее в целости и сохранности.