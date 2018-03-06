Успей купить пока не потонул!

Информация об операции по спасению рыбаков облетела практически все СМИ России, а в комментариях люди не скупились на довольно жесткие оценки рыбацкой страсти.
В популярном инстаграмм-паблике dpskontrol_125rus, как пишет Весьма, появилось объявление о продаже внедорожника Nissan Terrano. Забрать его, согласно шуточной информации, можно всего за 100 тысяч рублей прямо со льдины бухты Гертнера.
«Отличное состояние, сел и поехал, цена – 100 тысяч рублей. Забирать с бухты Гертнера, вторая льдина», – сообщается в объявлении.
В целом, ситуация с одиноким Террано на льдине повеселила всех, кроме хозяина машины. Однако по заявлению сотрудников колымского управления МЧС, эвакуировавших рыбаков с оторвавшейся льдины в бухте Гертнера, к ним информация об оставленных на льду автомобилях не поступала. Надеемся, хозяину Террано удалось вытащить свою машину, сохранив ее в целости и сохранности.
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дурная голова ногам покоя не дает – в этот раз колесам…
на таких условиях мечтать заработать на продаваемом… ну, как говорится в одесском анекдоте, когда родился этот русский, еврей заплакал 😉 Оно должен бы приплатить потенциальному покупателю за эвакуацию авто в таком положении – которое иначе нанесёт ущерб экологии, и за это владельца следовало бы наказать большущим штрафом
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