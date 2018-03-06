Обновленный Honda Pilot заметили во время тестов на дороге
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Обновленный Honda Pilot заметили во время тестов на дороге
Март 06 10:08 2018

Honda вывела на дорожные испытания обновленную версию своего большого кроссовера Pilot.

Соответствующие шпионские фотографии уже опубликованы в интернете. Судя по ним, больше всего изменится передняя часть автомобиля, который презентуют в 2019 году.

К сожалению, как пишут Автоновости дня, камуфляжное покрытие не дает возможности детально рассмотреть все новшества в дизайне обновленного «Пилота», однако то, что основной упор сделан на редизайн «передка», можно сказать с уверенностью. Пересмотр коснется радиаторной решетки, бамперов и световых элементов.

А вот в салоне особых изменений не ожидается, тем более, что и текущая версия Honda Pilot имеет вполне современный и функциональный интерьер. Что касается набора силовых агрегатов, то он пополнится новой гибридной установкой на базе 3.5-литрового 6-цилиндрового ДВС.

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HondaPilot
  Категории:
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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