Обновленный Honda Pilot заметили во время тестов на дороге 10

Honda вывела на дорожные испытания обновленную версию своего большого кроссовера Pilot.

Соответствующие шпионские фотографии уже опубликованы в интернете. Судя по ним, больше всего изменится передняя часть автомобиля, который презентуют в 2019 году.

К сожалению, как пишут Автоновости дня, камуфляжное покрытие не дает возможности детально рассмотреть все новшества в дизайне обновленного «Пилота», однако то, что основной упор сделан на редизайн «передка», можно сказать с уверенностью. Пересмотр коснется радиаторной решетки, бамперов и световых элементов.

А вот в салоне особых изменений не ожидается, тем более, что и текущая версия Honda Pilot имеет вполне современный и функциональный интерьер. Что касается набора силовых агрегатов, то он пополнится новой гибридной установкой на базе 3.5-литрового 6-цилиндрового ДВС.