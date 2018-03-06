Mazda покажет обновленную «шестерку» 9

Mazda представит на женевском автосалоне новую Mazda6 в кузове универсал и седан, концепт-кары Vision Coupe и Kai, и бензиновый двигатель SKYACTIV-X.

Новая Mazda6 отличается более премиальным и изысканным дизайном кузова и высоким уровнем исполнения интерьера. В числе обновлений новые сидения, повышенная мощность силовой установки SKYACTIV, оптимизированная управляемость и аэродинамическая эффективность, улучшенная шумовиброизоляция и еще более широкий спектр технологий безопасности i-ACTIVSENSE.

Mazda Kai и Vision Coupe – это видение будущего Mazda. Четырехдверное купе Mazda Vision Coupe недавно было названо «Самым красивым концепт-каром года». В соответствии с философией дизайна Mazda «KODO – Душа движения» автомобиль представляет собой простую форму, избавленную от всех несущественных элементов, чтобы воплотить концепцию «Less is more», с особым вниманием на то, как свет играет на поверхности кузова.

Двигатель SKYACTIV-X станет первым в мире коммерческим бензиновым двигателем, использующим компрессионное зажигание*. В двигателе использован запатентованный метод сгорания толива посредством компрессионного зажигания с управлением искрой (Spark Controlled Compression Ignition, SPCCI), который объединяет в себе преимущества бензинового двигателя с искровым зажиганием и дизельного с воспламенением от сжатия, чтобы вобрать в себя лучшее от этих технологий.