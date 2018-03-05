В Эстонии продают редкую гоночную “семёрку” 24

Редкую модель ВАЗ-2107 выставили на торги в Эстонии.

На самом деле покупателем предлагается не обычная «семёрка», а гоночная модель Lada VFTS, выпущенная в своё время ограниченным тиражом. Было выпущено только подобных 30 автомобилей. Делали их в Вильнюсе. На спидометре автомобиля, который выставили на продажу, всего 300 км пробега.

Под капотом этого корча 2-литровая четвёрка мощностью 160 «лошадей» и 5-ступенчатая КПП, которую позаимствовали у Opel Omega. Поскольку вес машины всего 850 кг, то заявленной мощность ему достаточно.

Начинке автомобиля, как пишет 2drive, могут позавидовать даже более свежие модели: карбюраторы Weber, топливный насос Bosch, радиатор Cosworth, рулевое управление с усилителем от VW Golf 2. Задний мост автомобиля позаимствовали у Volvo. А ещё у авто появились дисковые тормоза.

Lada VFTS не спутаешь с другими моделями хотя бы из-за заднего спойлера и гоночного обвеса, а ещё колесным дискам BMW Alpina в полусликах. Над салоном тоже поработали – в нём появился спортивный руль, каркас безопасности и кресло.

За автомобиль, который сошёл с конвейера в 1994 году, его нынешний владелец просит 9999 евро. Если вспомнить о том, что модель действительно редкая, стоимость уже не кажется такой высокой.