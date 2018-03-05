Четыре автобуса пострадали от обрушения кровли под Костромой
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Четыре автобуса пострадали от обрушения кровли под Костромой
Март 05 19:06 2018

В Костромской области обрушилась кровля автотранспортного предприятия.

По информации регионального ГУМЧС, инцидент произошел около шести часов вечера в городе Нея. Пострадавших и погибших нет, сообщает “Российская газета“.

Причины происшествия устанавливаются.

– На место выехали оперативная группа Нейского пожарно-спасательного гарнизона в составе двух человек, одной единицы техники, а также представители нейской городской администрации, – рассказали в ГУМЧС.

РИА Новости со ссылкой на свой источник в ведомстве сообщает, что в результате обрушения кровли на площади 700 квадратных метров пострадали четыре автобуса марки ПАЗ и один микроавтобус “Газель”.

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АвтобусГАЗелькрышиобрушениеПАЗ
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AMSRUS
AMSRUS

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