Кроссовер Hyundai Palisade получил награду за выдающийся дизайн на конкурсе Red Dot Award

Palisade, новый премиальный кроссовер Hyundai Motor, возглавил категорию «Промышленный дизайн — автомобили и мотоциклы», получив признание за свои оригинальные дизайнерские решения

В Palisade используются новейшие технологии и системы безопасности, а благодаря исключительному комфорту и обширному внутреннему пространству каждая поездка проходит в неповторимой атмосфере комфорта.

«Этой наградой отмечается работа талантливых дизайнеров Hyundai со всего мира, — заявил Люк Донкервольке (Luc Donckerwolke), исполнительный вице-президент и дизайн-директор Hyundai Motor Group. — Palisade стал результатом сотрудничества дизайнерских центров Hyundai с разных континентов, в рамках которого, вместо навязывания единых стандартов, были разработаны варианты дизайна, адаптированные под требования конкретных рынков».

Palisade — это кроссовер Hyundai нового поколения, претворивший в жизнь новую дизайнерскую концепцию бренда под названием «чувственная спортивность», в основе которой лежит продуманная комбинация четырех главных составляющих автомобиля: пропорций, архитектуры, стиля и технологий.

«Palisade — это первый ключевой продукт в линейке кроссоверов Hyundai, воплощающий новый облик Hyundai, — сказал Ли Санъюп (Sang Yup Lee), старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai. — Как лицо и рубашка игральной карты, экстерьер и интерьер Palisade разительно отличаются, однако вместе образуют гармоничную комбинацию. Мощный дизайн экстерьера подчеркивается резкими вертикальными линиями, а салон отличается высочайшим комфортом и выглядит невероятно стильно благодаря горизонтальным декоративным элементам».

Palisade — это самый большой кроссовер Hyundai с увеличенной колесной базой, 18-дюймовыми колесными дисками в стандартной комплектации (опционально 20-дюймовыми). В дизайне Palisade выделяется массивный силуэт, подчеркиваемый хромированными горизонтальными линиями кузова. Главными элементами передней части автомобиля являются хромированная фальшрадиаторная решетка со стилизованной буквой «H» (Hyundai) в центре, а также футуристичные вертикальные светодиодные фары.

В просторном салоне с сиденьями для восьми пассажиров создается расслабленная и комфортная атмосфера, идеально подходящая для семейных поездок. В интерьере используется обивка из высококачественной кожи, стильный и современный ЖК-дисплей на панели приборов, панорамная крыша, восьмидюймовый экран мультимедийной системы, восемь подушек безопасности и шестнадцать подстаканников.

Награды конкурса Red Dot Design Award, проходящего под девизом «В поисках хорошего дизайна и креативности», ежегодно вручаются лучшим отраслевым работам дизайнеров, агентств и компаний со всего мира. В жюри конкурса входит более 20 экспертов с мировым именем.

Hyundai Motor уже третий год подряд становится обладателем награды Red Dot Design Award. Это признание последовало за победой Palisade в престижном немецком конкурсе iF Design Award 2019 в категории транспортных средств.