Названа стоимость нового пикапа Fiat Fullback 17

Представители FIAT рассказали, что вскоре на российском рынке появится пикап Fullback 2018 модельного года.

Главной особенностью новинки является его вес, который был снижен до 2 495 килограмм. На таком авто можно ездить по Москве за пределами «грузового каркаса».

Стоит напомнить, что несколько лет назад московские власти для улучшения экологической ситуации ввели на территории города «грузовой каркас», автомобилям весом более 2,5 тонны запретили ездить по определенным участкам города. За съезд с разрешенного участка без специального разрешения водителю грозит штраф в размере пяти тысяч рублей.

Новый Fullback, как пишет faktom.ru, стал единственным пикапом, который может ездить по российской столице без ограничений. Стоит также отметить, что обновленный автомобиль в модификации с полным приводом получил задний бампер с центральной подножкой, кожаную отделку руля и рычага трансмиссии, а также круиз-контроль.

В России заказы на новинку начнут принимать 1 апреля, начальная стоимость модели составит 1 629 000 рублей. Также стоит отметить, что покупатели данного авто получат гарантию на четыре года, которая не зависит от пробега.