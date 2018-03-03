Гонки «Формула E» – страсти накаляются 3

Первая треть сезона ознаменовалась для команды Audi Sport ABT Schaeffler техническими проблемами и гоночными инцидентами.

Следующий этап гонки пройдет 3 марта в Мехико, где пилотов команды Даниеля Абта (Daniel Abt) и Лукаса ди Грасси (Lucas di Grassi) ждет еще один серьезный вызов.

На протяжении нескольких недель инженеры Audi Sport напряженно работали над анализом технических проблем Audi e-tron FE04. «Теперь мы уверены, что смогли найти как причину проблемы, так и ее решение, – заявил глава Audi Motorsport Дитер Гасс (Dieter Gass). – К сожалению, правила FIA разрешают нам внести изменения в конструкцию автомобиля только по прошествии 30 дней».

Таким образом, необходимые доработки можно будет провести только к следующему этапу в Пунта-дель-Эсте (Punta del Este), который состоится 17 марта. Дитер Гасс также отметил: «Безусловно, нас не радует эта ситуация, однако мы с оптимизмом смотрим на предстоящий этап. Мы надеемся, что характерные для этой трассы особенности, во многом напоминающие условия предсезонных тестов, не станут причиной каких-либо проблем в ходе гонки».

В предыдущие годы на первых этапах E-Prix в Мехико Лукас ди Грасси дважды приходил к финишу первым, причем в прошлом году – после впечатляющего прорыва из группы аутсайдеров. «Прошлогодняя победа стала, вне всяких сомнений, моим самым ярким выступлением в «Формуле E», – сказал Лукас ди Грасси. В этом году действующему чемпиону серии вновь предстоит продемонстрировать свой боевой дух. После схода ди Грасси с трассы в Сантьяго в одной из машин потребовалось снять пломбу инвертера для его ремонта, поэтому в соответствии с правилами бразилец может получить десять штрафных позиций на стартовой решетке.

Выступления Даниеля Абта в Мехико были также удачными, во всех предыдущих гонках ему удавалось зарабатывать очки. «Мексиканские болельщики невероятно эмоциональны, атмосфера на этом этапе потрясающая, и мне нравится сама трасса, – отметил Абт. – Мне здесь очень комфортно, и я полон решимости и энергии». Вместе со своим товарищем по команде немецкий спортсмен отправляется в Мехико после недели занятий по физической подготовке, которую он провел на Лансароте (Lanzarote) вместе со всеми остальными заводскими пилотами Audi.

«Сейчас мы проходим сложный период нашего непродолжительного участия в «Формуле E». Но мы, как всегда, полны решимости и продолжим стремиться к максимальным результатам с Даниелем и Лукасом, несмотря на текущие трудности, – заявил руководитель команды Audi Sport ABT Schaeffler Алан МакНиш (Allan McNish). – Все мы отлично знаем, насколько непредсказуемым может быть гоночный день в «Формуле E» – победа Лукаса в прошлом году служит этому ярким примером».

Мексиканский этап E-Prix – это чрезвычайно важная гонка не только из-за особенностей трассы. Городская агломерация Мехико с населением около 20 миллионов человек является одной из крупнейших в мире. В 2016 компания Audi открыла в Мексике одно из самых современных производственных предприятий. Здесь выпускается премиальный SUV Audi Q5 для всего мира.

Пятый этап чемпионата «Формула E» сезона 2017/2018 года начнется в это воскресенье в 1:00 по московскому времени и насчитывает 47 кругов. Список транслирующих каналов доступен на веб-сайте .

Факты и цифры.

Дата: 3 марта 2018 г.

Название трассы: Autódromo Hermanos Rodríguez

Длина круга: 2,093 км

Повороты: 18

Максимальная скорость: около 210 км/ч

Самый медленный/быстрый поворот: прибл. 50/175 км/ч

Предыдущие победители: Лукас ди Грасси (2017), Жером Д’Амбросио (Jérôme D’Ambrosio) (2016)

Лучший результат, команда Audi Sport ABT Schaeffler: 1-е место, Лукас ди Грасси (2017)

Рекорд круга в квалификации: Оливер Терви (Oliver Turvey), 1:02,712 (2017)

Рекорд круга в гонке: Себастьен Буэми (Sébastien Buemi), 1:03,102 (2017).