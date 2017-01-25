О пропане Сергею Асланяну

« Back to Previous Page
0
0

Сергей! Это не вопрос, а утверждение. Сначала об октановом числе. В мотор, который ездит на 76-м бензине можно лить 98—й. Октановое число характеризует детонационную стойкость, а не температуру горения! Если сделать мотор под октановое число 102 или 120 (со степенью сжатия где-нибудь 20), то ни на каком бензине из существующих ехать не получится.
Пропан-бутановая смесь горит не жарче, чем бензин, и не медленнее бензина. Все проблемы с прогоранием клапанов вызваны ездой на обеднённой газовой смеси. Бедная смесь и пропановая и бензиновая правда горит медленнее.
Если не верите мне — поищите в технической литературе. Всё в интернете есть.
Группа «Воскресение» пела: «… и бредут мудрецы за дураками след в след…».
Я не о личностях, а о том, что кто-то необразованный первым ляпнул, что газовая смесь горит медленнее и жарче, и повторяют теперь все вокруг.
Готов Вам помочь в подробностях по этой проблеме, если интересно.
Хотя я подозреваю, что это всё опять реплика в никуда.

На тему:

Помечена как спам
Сообщение от Александр Мируха (Вопросы: 1, Ответы: 3)
Ответ на 25.01.2017 15:13
22 просмотров

Подписывайтесь на наши группы в соцсетях!

0
Private answer

Это интересно таксистам и людям, которые работают на своей машине и наматывают значительные пробеги (>30 тыс в год).

Простым пользователям пропан не нужен при цене 95-го бензина 39 руб за литр). В нашей стране относительно недорогой бензин, чтобы оборудовать свою машину газовым оборудованием. Потому что это:
— деньги надо потратить на ГБО
— ТО дополнительный надо проходить
— занимает пространство в багажнике
— быстрее сдохнет мотор

Помечен как спам
Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 13, Ответы: 321)
Ответ на 25.01.2017 16:04

Андрей А, я отбил затраты на установку ГБО за 6 месяцев, дополнительных ТО за 8 лет не проходил, у меня Nissan Note 1,4, место в багажнике не уменьшилось, мотор уже проехал 370000 км, пришло время менять кольца. Я как раз писал о том, что мотор на газе не умирает быстрее. Вы просто в этом ничего не понимаете, а повторяете чужие ошибочные мнения.

(Александр Мируха at 25.01.2017 17:21)
« Back to Previous Page