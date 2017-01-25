О пропане Сергею Асланяну

Private answer

Это интересно таксистам и людям, которые работают на своей машине и наматывают значительные пробеги (>30 тыс в год).

Простым пользователям пропан не нужен при цене 95-го бензина 39 руб за литр). В нашей стране относительно недорогой бензин, чтобы оборудовать свою машину газовым оборудованием. Потому что это:

— деньги надо потратить на ГБО

— ТО дополнительный надо проходить

— занимает пространство в багажнике

— быстрее сдохнет мотор