О пропане Сергею Асланяну Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSО пропане Сергею Асланяну Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Сергей! Это не вопрос, а утверждение. Сначала об октановом числе. В мотор, который ездит на 76-м бензине можно лить 98—й. Октановое число характеризует детонационную стойкость, а не температуру горения! Если сделать мотор под октановое число 102 или 120 (со степенью сжатия где-нибудь 20), то ни на каком бензине из существующих ехать не получится. Пропан-бутановая смесь горит не жарче, чем бензин, и не медленнее бензина. Все проблемы с прогоранием клапанов вызваны ездой на обеднённой газовой смеси. Бедная смесь и пропановая и бензиновая правда горит медленнее. Если не верите мне — поищите в технической литературе. Всё в интернете есть. Группа «Воскресение» пела: «… и бредут мудрецы за дураками след в след…». Я не о личностях, а о том, что кто-то необразованный первым ляпнул, что газовая смесь горит медленнее и жарче, и повторяют теперь все вокруг. Готов Вам помочь в подробностях по этой проблеме, если интересно. Хотя я подозреваю, что это всё опять реплика в никуда. На тему: Ford выпустил Focus на газу Дорожные камеры хотят снабдить… А вы умеете варить, ну хотя бы как О бензине и PLM Почините мне машину Помечена как спам Сообщение от Александр Мируха (Вопросы: 1, Ответы: 3) Ответ на 25.01.2017 15:13 22 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Это интересно таксистам и людям, которые работают на своей машине и наматывают значительные пробеги (>30 тыс в год). Простым пользователям пропан не нужен при цене 95-го бензина 39 руб за литр). В нашей стране относительно недорогой бензин, чтобы оборудовать свою машину газовым оборудованием. Потому что это: — деньги надо потратить на ГБО — ТО дополнительный надо проходить — занимает пространство в багажнике — быстрее сдохнет мотор Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 13, Ответы: 321) Ответ на 25.01.2017 16:04 Андрей А, я отбил затраты на установку ГБО за 6 месяцев, дополнительных ТО за 8 лет не проходил, у меня Nissan Note 1,4, место в багажнике не уменьшилось, мотор уже проехал 370000 км, пришло время менять кольца. Я как раз писал о том, что мотор на газе не умирает быстрее. Вы просто в этом ничего не понимаете, а повторяете чужие ошибочные мнения. (Александр Мируха at 25.01.2017 17:21) « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page