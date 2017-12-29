Neoline X-COP 9000c – робот, который вам рад 31

В наше время смартфоны умеют уже, пожалуй, все. Легко могу представить себе время, когда и жениться мы будем не по собственному выбору, а по совету мобильного приложения.

Ну, а действительно, чего здесь уж такого особенно сложного? Элементарный анализ по нескольким, и не таким уж многочисленным параметрам. Но все-таки, одна надежда у человечества есть, и заключается она в утверждении “ничто человеческое мне не чуждо”.

Что бы это значило, спросите вы. Постараюсь объяснить.

Если бы смартфон попросили выбрать гаджет, который поведет его к назначенной цели, что бы он выбрал? Конечно же, такой же смартфон. Хорошо, если не сам себя. Но выбор бездушного устройства тем и отличается от человеческого, что он продиктован исключительно рациональными соображениями.

Мы же, люди, выбираем иногда сердцем, иногда ленью, иногда, как это ни парадоксально, чувством одиночества, а порой и вообще непонятно чем. Именно поэтому еще не все производители сделали очевидный выбор – выпускать смартфоны – и продолжают делать устройства со своим уникальным функционалом. На них все еще находятся покупатели, и, близко познакомившись с одним из таких устройств, я понял, почему.

Речь идет о NEONLINE X-COP 9000c. Производитель называет его гибридом антирадара и видеорегистратора, но, поездив с ним в одной машине, я хочу добавить – и немножко навигатора.

Возвращаясь к вопросу выбора сердца и разума, хочу сказать, что это устройство, когда еще ничего о нем не знаешь, способно вызвать личную симпатию. Нет, у него нет никаких особенных дизайнерских особенностей. Но людям свойственно любить маленькие говорящие коробочки.

Чтобы понять, почему, нужно обладать значительными знаниями психологии. Не обладая ими, рискну лишь предположить, что мне, как мужчине, они напоминают игрушки. Глядя на NEONLINE X-COP 9000c, я вспоминаю ценные вещи, которые были у меня в детстве. К примеру, это были походные шашки – а это небольшая черная коробочка. Или еще – копилка для монет – тоже черная коробочка. Одним словом, я могу припомнить ряд предметов, аккуратно сделанных, небольших и функциональных, которые мне было приятно держать в руке.

Забравшись в салон автомобиля с еще не установленным на место NEONLINE X-COP 9000c, сразу же начинаешь ценить его компактность. Вешать на лобовое стекло нечто, габаритами напоминающее очки виртуальной реальности, я бы лично не захотел. Честно говоря, меня и смартфон на присоске довольно сильно отвлекает. Думаю, я не один такой нелюбитель заслонять себе обзор.

К продолговатой черной коробочке прилагается кронштейн для установки и кабель питания. Кронштейн крепится к стеклу почему-то не присоской, а при помощи двустороннего скотча, что позволяет установить прибор только один раз. Почему, я так и не понял. Решение достаточно спорное, так как я для NEONLINE X-COP 9000c после получаса сомнений место нашел, но не могу сказать, что на сто процентов им доволен. А переставить уже не получится.

В отличие от кронштейна кабель питания выше всяких похвал. Сразу заметно, что человек, который его проектировал, в машине не только бывал, но и пытался установить в нее что-нибудь такое, что не предусмотрено конструкцией. Длина кабеля не менее трех метров, что позволяет проложить его незаметно, обогнув переднюю панель. Для крепления кабеля предусмотрены небольшие удерживающие клипсы, но я сумел обойтись без них. Кабель достаточно мягкий, и мне удалось его протолкнуть в щель между стеклом и краем панели.

Причем же здесь выбор ленью, смартфоны и одиночество? А вот причем. Совершив несложные действия по установке гаджета, вы получаете прибор, который, в отличие от смартфона, не нужно снимать и брать с собой. Не нужно его и отдельно заряжать. Радар постоянно подключен к питанию (если, конечно, у вас в машине есть постоянно свободная розетка). При этом он оживает, когда вы включаете зажигание, сразу заводит с вами разговор, зажигает экран и всячески вас приветствует.

Благодаря этим особенностям он напоминает миниатюрного робота-спутника, которого недавно представила Toyota, но для взрослых людей. Вот я, например, ни за какие деньги не поставлю на панель лупоглазого робота. А поговорить иногда с кем-то хочется. И NEONLINE X-COP 9000c вполне для этого подходит. А вот о чем мы с ним говорим, и что он умеет, я расскажу в следующий раз.