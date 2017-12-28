Украина выступила против продажи в Крыму иномарок
9

Украина выступила против продажи в Крыму иномарок
Декабрь 28 18:04 2017

Украина обвинила мировые автомобильные бренды в торговле машинами в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба местного Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

Накануне ведомство сообщило, что в обход санкционного режима, введенного против России властями США, ЕС и других стран, дилерские автоцентры на полуострове предоставляют крымчанам полный набор услуг: продают автомобили и оригинальные запчасти, проводят техобслуживание и гарантийные работы. По данным министерства, с нарушениями продаются автомобили марок Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen, Lexus, Toyota и других.

В связи с этим ведомство, как пишет Авторамблер, обратилось «в соответствующие органы власти» с требованием принять меры для «защиты независимости, суверенитета, безопасности, территориальной целостности и национальных интересов Украины».

По данным «Коммерсанта», после введения санкций против России мировые автомобильные концерны начали поставлять свои машины в Крым при помощи дилеров из соседних регионов страны, например, из Краснодара и Новороссийска, но отказались от создания официальной дилерской сети на полуострове.

Ранее с поставками иностранной продукции в Крым, на который распространяются санкции, возникли проблемы у концерна Siemens: «дочка» «Ростеха» — «Технопромэкспорт» — поставила на полуостров произведенные немецкой компанией газовые турбины, заявив, что они были куплены на вторичном рынке и модернизированы в России. Сейчас Siemens пытается вернуть оборудование через суд.

На тему:
  Article "tagged" as:
Крымпродажа автомобилейУкраина
  Категории:
Новостислайдер
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Снежный затор на трассе Оренбург-Орск заинтересовал прокуратуру

Снежный затор на трассе Оренбург-Орск заинтересовал прокуратуру 1

Велосипедные права

Велосипедные права 17

Кёрлинг на автомобилях

Кёрлинг на автомобилях 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.