Украина выступила против продажи в Крыму иномарок 9

Украина обвинила мировые автомобильные бренды в торговле машинами в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба местного Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

Накануне ведомство сообщило, что в обход санкционного режима, введенного против России властями США, ЕС и других стран, дилерские автоцентры на полуострове предоставляют крымчанам полный набор услуг: продают автомобили и оригинальные запчасти, проводят техобслуживание и гарантийные работы. По данным министерства, с нарушениями продаются автомобили марок Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen, Lexus, Toyota и других.

В связи с этим ведомство, как пишет Авторамблер , обратилось «в соответствующие органы власти» с требованием принять меры для «защиты независимости, суверенитета, безопасности, территориальной целостности и национальных интересов Украины».

По данным «Коммерсанта», после введения санкций против России мировые автомобильные концерны начали поставлять свои машины в Крым при помощи дилеров из соседних регионов страны, например, из Краснодара и Новороссийска, но отказались от создания официальной дилерской сети на полуострове.

Ранее с поставками иностранной продукции в Крым, на который распространяются санкции, возникли проблемы у концерна Siemens: «дочка» «Ростеха» — «Технопромэкспорт» — поставила на полуостров произведенные немецкой компанией газовые турбины, заявив, что они были куплены на вторичном рынке и модернизированы в России. Сейчас Siemens пытается вернуть оборудование через суд.